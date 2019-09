Der Grillplatz Wartwald bot in den vergangenen Wochen einen ziemlich traurigen Anblick. Unbekannte haben den Unterstandsschirm herausgerissen und das Sitzrondell am Schirmfuß in der Feuerstelle verbrannt. Mittlerweile wurde der stark beschädigte Holzschirm vom Grillplatz entfernt.

Der Vandalismus auf dem rund 100 Meter nördlich des Rinnener Sträßles im Wald gelegenen Grillplatz sei am 5. August bemerkt worden, teilt Förster Bernd Schramm mit. Er ist zuständig für die 2370 Hektar Hospitalwald der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall. Entsprechend der Stiftungssatzung soll der Hospitalforst der Erholung von Waldbesuchern dienen. Deshalb werden im Hospitalforst noch zwei weitere öffentliche Grillplätze unterhalten. Zum einen der am Arzbach (ebenfalls im Lembergwald) und der an der Spitalhalde bei Sittenhardt. Auch auf diesen beiden Grillplätzen kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Vandalismus. Zudem hätten Unbekannte eine Waldhütte aufgebrochen, um darin eine Party zu feiern.

Instandsetzung fraglich

„Ein kleiner Prozentsatz der Waldbesucher ist nicht in der Lage, sich an die Regeln zu halten und fremdes Eigentum zu achten“, ärgert sich Bernd Schramm. Der Großteil der Waldbesucher nutze die Erholungseinrichtungen jedoch „sachgerecht und dankbar“. Dies sei auch Motivation, die Grillplätze im derzeitigen Umfang weiterhin zu unterhalten. Der „Wartwald“ könne weiterhin als öffentlicher Grillplatz genutzt werden. Derzeit befinden sich neben der Feuerstelle zwei Sitzgarnituren. Ob der Schirm wieder instand gesetzt wird, sei noch nicht abschließend entschieden, so Schramm. Zum einen lägen die Kosten im vierstelligen Bereich, anderseits fehle es dem Hospitalforst derzeit an Personal, um die Instandsetzung zeitnah zu erledigen.

Generell würden die Grillplätze nach wie vor sehr gut angenommen – besonders die, die nicht weit von Straßen entfernt sind. Gerade jüngere Besucher fahren gern mit ihren Autos direkt an die Feuerstellen heran.

Nicht nur Sachbeschädigungen, sondern auch Müllablagerungen seien im Hospitalforst ein Ärgernis. Neben unschönen Überresten von Grillpartys seien auch schon Fernseher, Kühlschränke oder alte Möbel im Wald gefunden worden. Bernd Schramm appelliert, den Wald sauber zu verlassen und auch auf laute Beschallung durch Musik oder Feuerwerkskörper zu verzichten. „Manche denken, sie stören im Wald niemanden. Und vergessen dabei offenbar völlig, dass die Natur massiv unter dem Lärm leidet.“

Das könnte dich auch interessieren: