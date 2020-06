Da kann die Stadt noch so viel Geld für die Gestaltung des Schulhofes ausgeben, wenn die Zerstörungswut Einzelner zuschlägt, geht vieles in die Binsen. So geschehen zwischen dem 10. und 12. Juni auf dem oberen Pausenhof der Hermann-Merz-Schule und an der Sporthalle.

Ein bislang Unbekannter hat eine sechs Meter hohe junge Platane umgesägt. Außerdem wurden zwei Verkehrsschilder umgeknickt. Über dem Notausgang der Sporthalle schlug der Täter den Bewegungsmelder ab. Die Polizei in Ilshofen bitte um sachdienliche Hinweise, Telefon 0 79 04 / 94 00 10.