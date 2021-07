Vellberger See? Wo soll der denn sein, fragen sich die Vellberger. Dabei ist nicht das Wo das Ungewöhnliche, denn der Vellberger See erstreckte sich dort, wo heute Vellberg ist. Seine Ausmaße sind sogar recht genau bekannt. Erstaunlich ist vielmehr das Wann. Denn der See bestand im Erdzeitalter Tr...