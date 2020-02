Am heutigen vierten Prozesstag fällt das Amtsgericht Langenburg das Urteil in Sachen Mühlenbrand von Lobenhausen. Angeklagt ist ein heute 25-Jähriger wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Feuer Großbrand bei Lobenhausen verursacht Millionenschaden - Fischsterben ausgelöst Kirchberg

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen legt diesem zur Last, am 22. August 2015 auf dem Gelände der Mühle, wo er wohnte, Papier, Pappkartons und Holzreste verbrannt zu haben.

Durch Funkenflug sollen später eine Lagerhalle und vier Silos in Brand geraten sein. Dagegen hält ein Brandschutzingenieur, der am dritten Prozesstag aussagte, vier Brandursachen für möglich.

Im Langenburger Amtsgericht fällt heute Richterin Scania Herberger das Urteil im Mühlenbrandprozess.

© Foto: Jens Sitarek

Beginn der Verhandlung am Donnerstag ist um 9.30 Uhr. Mehr dazu in Kürze!

Fischsterben in der Jagst war Folge des Mühlenbrands

Die Feuerwehr löschte den Großbrand. In der Mühle waren Düngermittel gelagert. Diese wurden beim Löschen in die Jagst gespült. Dadurch wurde ein dramatisches Fischsterben ausgelöst. Die Tiere erstickten: Viele Kilometer flußabwärts band das Gemisch aus Ammoniumnitrat und Düngemitteln den Sauerstoff im Wasser.

Bildergalerie Fischsterben in der Jagst Bilderstrecke öffnen

In den folgenden Tagen haben Angler, Maschinenring, THW und weitere Rettungskräfte versucht, das Unglück einzudämmen. Unter anderem karrten sie Wasser aus dem „Zwillingsfluss“ der Jagst, dem Kocher, herüber. Ebenso wurden die Dämme des Speicherbecken in Ellwangen-Buch geöffnet, um frisches Wasser in den Fluss einzuleiten.