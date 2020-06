Vorgaben und Grenzwerten“ heißt es in der Stellungnahme von Aqua Römer, zu einer Überprüfung von Mineralwasser in der Zeitschrift Öko-Test. „Unser Mineralwasser entspricht allen gesetzlichen“ heißt es in der Stellungnahme von, zu einer Überprüfung von Mineralwasser in der Zeitschrift Öko-Test. Darin war die von der Mainhardter Firma abgefüllte „Naturpark Quelle Medium“ mit „mangelhaft“ bewertet worden.

Uran-Wert weit unter dem WHO-Grenzwert

Diese negative Bewertung des Wassers sei nicht nachvollziehbar, sie beruhe „einzig auf der Behauptung, der Uran-Gehalt sei ‚stark erhöht’“, so die Stellungnahme des Unternehmens. Darin wird betont, dass es in Deutschland keinen Grenzwert für Uran im Mineralwasser gebe (außer für solches, das für Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet sein soll) – diesen Umstand nennt auch Öko-Test in dem Artikel. Die Zeitschrift legt dabei den Wert von zehn Mikrogramm pro Liter an, das ist der Grenzwert für Trink-, aber eben nicht Mineralwasser. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfehle einen Grenzwert von 30 Mikrogramm pro Liter, so das Unternehmen weiter in der Stellungnahme. Bei Öko-Test sei in der „Naturpark Quelle Medium“ ein Wert von elf Mikrogramm pro Liter nachgewiesen.

Keine Hinweise auf ein gesundheitliches Risiko

Es gebe „keinerlei Hinweise für ein gesundheitliches Risiko durch die Aufnahme von geringen Mengen von Uran mit der Nahrung oder mit dem Wasser“. Im Gegensatz zu (aufbereitetem) Trinkwasser sei Mineralwasser ein natürliches Produkt, das „nicht aufbereitet oder gereinigt werden darf, sondern in seiner natürlichen Reinheit abgefüllt werden muss. Da Uran von Natur aus im Boden vorkommt, ist es möglich, dass Mineralwasser Uran ebenso aus dem Gestein löst wie zum Beispiel Calcium oder Magnesium.“ Die Werte im Wasser unterliegen demnach auch natürlichen Schwankungen.

In Kürze berichten wir weiter.