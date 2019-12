Seit Oktober lässt das Regierungspräsidium Stuttgart einen rund 70 Meter langen Hangrutsch an der Landesstraße 1036 zwischen Braunsbach und Orlach sanieren. Die Arbeiten resultieren aus Schäden, die bei der Unwetterkatastrophe am 29. Mai 2016 entstanden sind. In den vergangen Wochen wurden auf dem Streckenabschnitt rund 45 Bohrpfähle und ein sogenannter Kopfbalken zur Sicherung der Böschung eingebaut und die Fahrbahn neu hergestellt. Dabei wurde auch die Straßenentwässerung erneuert. Schon im September 2018 wurde die Straße einmal wieder eröffnet. Dann wurden aber festgestellt, dass der Hang instabil war.

Lies hier unsere Artikel zum Jahrhundertunwetter in Braunsbach.

Die Schutzplanken können in diesem Jahr nicht mehr installiert werden, schreibt das Regierungspräsidium in einer Pressenotiz. Um die verkehrlichen Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer zu minimieren, wird die Straße voraussichtlich ab Donnerstagnachmittag, 19. Dezember, für den Verkehr freigegeben. Für die Restarbeiten ist aus Verkehrssicherheitsgründen eine halbseitige Sperrung erforderlich. Der Verkehr wird in dieser Zeit mit einer Ampelanlage geregelt.

Youtube

Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum Februar des kommenden Jahres an, so das RP. Das Land Baden-Württemberg investiert in die Sanierungsmaßnahme an der Landesstraße bei Orlach rund 650.000 Euro.