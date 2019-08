Nach über zweijähriger Bauzeit sind die Arbeiten im Braunsbacher Schadensdistrikt 2 abgeschlossen. Bei einem Abnahme-Termin sprechen alle Beteiligten von einer perfekten Zusammenarbeit.

Nach der Sturzflut vom 29. Mai 2016 sind die in Mitleidenschaft gezogenen Bereiche Braunsbachs in vier Schadensdistrikte eingeteilt worden. Für Distrikt 2 war das Haller Planungsbüro IPE zuständig. „Von meinem Büro gibt es keine Person, die nicht in irgendeiner Weise an dem Projekt gearbeitet hat“, sagt Ingenieur Marcus Eissing. Insgesamt 18 Mitarbeiter seien beteiligt gewesen, „oftmals auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten und über das zu erwartende Maß hinaus“.

Jetzt ist erst einmal Durchatmen angesagt. Denn die Arbeiten im Distrikt 2 sind bis auf ein paar kleinere Restarbeiten abgeschlossen. Am Mittwoch haben sich Vertreter des Landratsamts und des Regierungspräsidiums Stuttgart, der Hohenloher Energieversorgung, der Stadtwerke Schwäbisch Hall und der Gemeinde Braunsbach mit Bürgermeister Frank Harsch bei einem Abnahmetermin im Distrikt umgeschaut.

Dreieinhalb Stunden ging es mit den Planern und Vertretern der Baufirmen über die Orlacher Straße, den Marktplatz, die Straße Im Rabbinat bis zur Insel- und Panoramastraße. „Wir haben uns alles genau angeschaut“, sagt Bürgermeister Harsch. Einzelne offene Punkte seien dabei dokumentiert worden. „Insgesamt wurde aber alles baulich hervorragend durch die Firma Leonhard Weiss und die Subunternehmen ausgeführt.“ Das Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Bürgern und Bauunternehmen habe vertrauensvoll und effektiv funktioniert.

Das sieht auch Eissing so. „Aufgrund der enormen Wucht der Katastrophe stand der reibungslose Wiederaufbau bei allen Beteiligten an erster Stelle. Das hat zu einem Wir-Gefühl beigetragen, was einen zügigen, ungehinderten Wiederaufbau ermöglichte“, so der Ingenieur. Es habe kaum Schwierigkeiten gegeben, der Ausdruck „geht nicht“ oder dergleichen sei nie gefallen. Für sämtliche Problemstellungen seien immer gemeinsam Lösungen gefunden worden.

12,5 Millionen Euro Baukosten

Die Baumaßnahme, die im April 2017 begonnen hat, hatte es in sich. Es standen Tief- und Straßenbauarbeiten, Arbeiten an Kanalisation und der Wasserversorgung, der Straßenbeleuchtung, Kabelleerrohren sowie an Freiflächen und der dafür nötigen Bepflanzung an. Nicht zu vergessen der Wasserbau am Orlacher Bach. „Die Baukosten in unserem Sektor betragen rund 12,5 Millionen Euro. Die Leistungen wurden von der Gemeinde Braunsbach an 14 Firmen vergeben“, so Eissing. Der größte Auftrag ging mit rund 11,9 Millionen an die Firma Leonhard Weiss aus Satteldorf.

Die Finanzierung erklärt der Bürgermeister: „Zum einen kommt das Geld aus unterschiedlichen Fachfördertöpfen.“ Der Rest kam aus der Sonderlinie Braunsbach. Das Land hatte der Gemeinde kurz nach der Sturzflut 10,65 Millionen Euro für die Aufräumarbeiten zur Verfügung gestellt. In einer zweiten Tranche kamen dann noch einmal zwölf Millionen Euro. „Grundsätzlich haben die Förderungen und die Hochwasserförderung 100 Prozent ergeben“, sagt Harsch.

1000 Mal in Braunsbach

Die Bauleitung und -überwachung vor Ort haben für das Büro IPE Sebastian Veyel und Stefan Schwarzfischer übernommen. „Jeder war die vergangenen drei Jahre mindestens 1000 Mal in Braunsbach. Ich werde auf die gleiche Anzahl unterschiedlicher Termine kommen“, sagt Eissing. Die Aufgabe und Möglichkeit, einen Ort neu zu gestalten und aufzubauen, sei die größte Herausforderung gewesen. „Das hat uns angetrieben und begeistert.“

Mindestens einmal pro Woche haben sich Verwaltung, Bauunternehmen und das Planungsbüro zu einer Jour-fixe-Sitzung getroffen, um den Baufortschritt zu besprechen und Lösungen für Probleme zu finden. „Wir waren zu jedem Zeitpunkt in Abstimmung und haben uns auch kurzfristig vor Ort getroffen, wenn Entscheidungen notwendig waren“, erinnert sich Eissing.

Die jetzige Abnahme ist für alle Beteiligten ein besonderer Moment. „Man hat jahrelang zusammengearbeitet. Eine kleine Epoche geht irgendwie jetzt zu Ende“, sagt der Bürgermeister. „Wir haben den Distrikt auch in Zusammenarbeit mit den Bürgern gemacht. Wohlwissend, dass die Ideallösung im Hinblick auf Wünsche, Vorstellungen, Finanzierung, rechtliche Vorgaben und technische Zwangspunkte immer nur annähernd realisiert werden kann.“ Seine wichtigste Erinnerung sei aber auch, dass die Anlieger „eine jahrelange Baustelle immer positiv begleitet haben“.

Harsch kündigt gleich die nächsten Abnahmen an: „Ich gehe davon aus, dass wir in Steinkirchen noch dieses Jahr die Endabnahme machen. Im Bereich der Schlossstraße wird sie im kommenden Jahr sein.“

