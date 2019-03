Der ganze Ort ist auf den Beinen, überall stehen Grüppchen herum, unterhalten sich, lachen miteinander. „Unser Nationalfeiertag, zweimal im Jahr, da ist es ein Muss, dass man sich freinimmt“, sagt Dieter Schmidt. Dessen bessere Hälfte stammt aus dem Ort, weshalb auch er seit rund 40 Jahren hier lebt. Andere Besucher sind zum ersten Mal da, wie Werner Färber aus Obersontheim. „Ich habe noch Urlaub übrig, also habe ich mir gesagt, dann kannst du auch mal nach Geifertshofen gehen“, erklärt er.

Am Lederwarenstand sind gerade zwei Stammkunden. „Ich kaufe schon seit Jahren hier immer einen bestimmten Geldbeutel“, sagt ein älterer Mann. Katharina Schneider hat auch wieder das Lieblingsmodell ihres Mannes gefunden. „Und auch noch runtergesetzt“, freut sie sich. Obwohl der Markt mit 16 Ständen recht übersichtlich ist, kommt der Händler gern nach Geifertshofen: „Die Leute freuen sich auf den Markt und ich mache immer sehr gute Geschäfte hier, besser als in den größeren Städten.“ Gleich gegenüber wird Wolle verkauft, vor allem für Stricksocken. Auch fertig gestrickte Fußwärmer, die in jeder Generation ihre Liebhaber finden, gibt es.

Wirtschaft für viele Pflicht

Richtung Gasthof Hirsch, der nur zu besonderen Gelegenheiten wie den Markttagen seine Gaststube öffnet, werden es immer mehr Leute. Das liegt mit daran, dass für die meisten Marktbesucher das Einkehren in mindestens eine Wirtschaft zum Pflichtprogramm gehört. „Da gibts die besten Kuttle“, weiß auch schon Bühlerzells Bürgermeister Thomas Botschek, der sich hier mit seinem Kollegen Michael Dambacher aus Bühlertann trifft. Gegen 11 Uhr ist kaum noch ein freier Platz zu ergattern und die Bedienung hat alle Hände voll zu tun.

Der Markt schließt um 12 Uhr, aber in den Wirtschaften geht es noch bis abends weiter. „Früher waren die Männer morgens beim Kuttelnessen, mittags in der zweiten und abends in der dritten Wirtschaft“, erzählt Gisela Wahl, die am Markttag immer ihren Bruder mit Familie trifft.