Mehr als 8000 Mitarbeiter, Milliarden-Umsatz, Millionen-Ergebnis. Was ist das für ein Mensch, der aus dem Nichts ein solches Unternehmen aufgebaut hat?

Albert Berner hat seine gelbe Krawatte lässig gebunden. Beim Termin in der Betriebskantine sitzt der Unternehmer entspannt zwischen seinem Pressesprecher und seiner Assistentin. Er reiht eine Anekdote an die andere. Er schmunzelt, stoppt seinen Erzählfluss plötzlich, winkt ab. Berner wirkt zurückhaltend, bescheiden. Fast scheint es, als würde er sich selbst darüber wundern, dass seine Betriebsgründung vor mehr als 63 Jahren nicht nur einigermaßen gut gegangen ist, sondern dass er mit ihr richtig erfolgreich war.

Tod und Fehler

„Ich hatte ein unruhiges Leben“, verrät Albert Berner über die 85 Jahre, die hinter ihm liegen. Er spricht auch über den Tod und seine Fehler. Seine erste Frau starb im Alter von 26 Jahren an den Folgen einer banalen Operation. Die Kinder waren noch sehr klein. Wie sollte es weitergehen? Das Geschäft brummte. Es ging. Irgendwie. Vor allem dank seiner zweiten Frau Ursula.

Bürgermeisterwahl in Burladingen Davide Licht hat sich „sofort in die Stadt verliebt“ Burladingen „Eines Morgens komme ich ins Geschäft, habe Freude und bin guter Dinge. Nachmittags erfahre ich, dass mein bester Außendienstler in Frankreich tödlich verunglückt ist …“ Albert Berner fährt mit seiner Hand zur Seite, als ließe sich damit die Erinnerung ausblenden. Berner nimmt die Dinge hin. Ändern kann er sie nicht mehr.

„Ich weiß, wo ich herkomme“

„Man macht so viele Fehler“, sagt der Jubilar. Oft spricht er in der dritten Person. „Ich habe das Unternehmen ohne Grundwissen aufgebaut. Es hat mir auch an Menschenkenntnis gefehlt“, räumt Albert Berner ein – einerseits. Anderseits hat Albert Berner als junger Kerl seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Er stammt aus armen Verhältnissen. Der Vater war im Krieg, die Mutter in der Fabrik. Er hat auf die Geschwister aufgepasst. „Ich weiß, wo ich herkomme. Ich komme auch mit den einfachen Menschen klar. Und ich habe auch gelernt, mit hungrigem Magen ins Bett zu gehen.“ Die Zeit seiner ersten Lebensjahre bezeichnet Albert Berner als nicht schön, aber prägend.

Natürlich hat Berner die meisten Dinge gut hingekriegt. Beispielsweise hat er einen eigenen Dübel entwickelt, der ihm später bei Fachleuten hohe Achtung eingebracht hat. Berner war das erste Unternehmen im Kochertal, der auf den Lochkarten-Computer von IBM gesetzt hat.

Die ersten zehn Millionen

Wann hatte Albert Berner das Gefühl, es geschafft zu haben? „Als die ersten zehn Millionen geschafft waren. Da habe ich mich als Großunternehmer gefühlt“, erzählt der Gründungschef – in einem Ton, als wollte er es selbst nicht glauben. Das Unternehmen handelt mit Bedarf für Werkstätten, Bau und Fahrzeuge. Zum Sortiment gehören Artikel aus der Verbindungstechnik, Chemie und Elektrik.

Beachtliches Alter, schnelle Reaktion – Albert Berner bringt beides in Einklang. Eine Fliege, die ihm vor der Nase herumkreist, fängt er mit einer kurzen Handbewegung. Dass der leidenschaftliche Fußballer früher mal zwischen den Pfosten gestanden ist, kann man sich in diesem Augenblick ziemlich gut vorstellen. Sind nicht Torhüter und Linksaußen ein bisschen verrückt? Albert Berner lacht. Auf den Seitenhieb geht er nicht ein. Er liebt den Fußball. Einst spielte er in der Hohenlohe Auswahl. Beim VfB hatte er lange eine Loge, in der Cannstatter Arena war sein Unternehmen auf der Bande präsent. „Der VfB ist ein Sauladen geworden“, schimpft der Mann, der einst den Fußball-Weltmeister Fritz Walter und den Boxer Bubi Scholz zu seinen Freunden zählte.

Mit 65.000 Mark zum Amt

Eine Geschichte über Albert Berner wäre nicht komplett, ohne Würth zu nennen. Adolf Würth stellte Berner einst als Lehrling ein. Unvergesslich ist Albert Berner, als ihn der alte Würth mal mit einem Scheck über 65 000 Mark zum Finanzamt geschickt hat. „65 000 Mark – das war 1950 unheimlich viel Geld.“

Jugendliche Rivalität

Mit Reinhold Würth ging er auf Verkaufstour. Zwischen beiden entstand ein Wettbewerb, eine jugendliche Rivalität, wie es Berner heute bezeichnet. Die Wege trennten sich. Würth trieb sein Geschäft voran, Berner gründete sein eigenes. Würth wuchs wesentlich schneller, ist heute bedeutend größer als Berner. Albert Berner versichert, dass dies für ihn keine Rolle spielt. „Man kann uns nicht vergleichen. Reinhold Würth ist ein Topmanager. Er führt ein ganz anderes Leben“, erkennt Albert Berner und spricht über die Achtung, die er vor dem Kollegen von der anderen Kocherseite hat. „Würth ist fantastisch, die klare Nummer eins. Ich bin stolz, wie wir das hingekriegt haben.“ Damit könnte Albert Berner einerseits das Nebeneinanderher meinen, aber auch die Entwicklung der jeweiligen Unternehmen.

Albert Berner entschied sich nach einer Herzoperation vor 20 Jahren kürzerzutreten. Das Geschäft hat er 2012 seinem damals 28-jährigen Sohn Christian überlassen. Noch ist er täglich eine Stunde in seinem Büro. Er spielt gerne Golf, schwingt sich regelmäßig auf sein Elektrorad, klopft hin und wieder eine Runde Skat.

„Ich habe mich anfangs schwer gegen Köln gewehrt“, räumt Albert Berner zur Entscheidung seines Sohnes ein, einen Teil des Managements an den Rhein zu verlegen. Inzwischen hat er damit nicht nur seinen Frieden gefunden, er hält den Schritt für richtig. In Köln gebe es die Spezialisten, die Berner so dringend braucht. In Hohenlohe sind sie schwer zu finden und kaum zu halten. Lange hätten die Bausparkasse und Lidl die guten Leute aus der Region weggeholt, jetzt seien es Bechtle und SAP.

Ein Leberkäsessen mit seiner Männerriege, eine Feier im Golfclub Friedrichsruhe – mehr an Feiern oder Festen habe Albert Berner zu seinem Fünfundachtzigsten nicht geplant.

Der Unternehmer hat vier Kinder

Albert Berner kam am 12. Juli 1935 in Künzelsau zur Welt. Er lernte bei Adolf Würth den Beruf des Großhandelskaufmanns. Sein eigenes Unternehmen, eine Schraubengroßhandlung, gründete er am 1. April 1957. Er ist mit Ursula Berner in zweiter Ehe verheiratet. Seine erste Frau starb im Alter von 26 Jahren. Aus beiden Ehen hat Albert Berner jeweils zwei Kinder.