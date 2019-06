Der Spezialmaschinenhersteller begrüßt an drei Tagen fast 500 Gäste aus aller Welt. Im Blickpunkt steht die Technologie, um pharmazeutische Produkte abzufüllen.

Die Ströme von Luft in Reinraumkabinen werden sichtbar. Ein Kohlendioxid-Druckstoß reinigt kleine Fläschchen keimfrei. Bausch+Ströbel stellt Kunden und Partnern Ideen vor, die vielversprechend sind, zu denen es aber noch keine Produkte gibt. Am Donnerstag endeten die Technologietage.

Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wurde in dem Unternehmen, das in Ilshofen 1450 Menschen beschäftigt, ausschließlich Englisch gesprochen. Die Besucher kamen aus der ganzen Welt. Vorträge, Diskussionen und Produktpräsentationen standen im Mittelpunkt der Technology Days. Die Herausforderung hat sich geändert. Ging es früher darum, Abfülllösungen für sehr stark nachgefragte Produkte wie Impfstoffe zu entwickeln, sind heute flexible Produkte gefragt, um kleine Chargen sehr spezieller Produkte zu verpacken.

Auch Zulieferer stellen bei der Hausmesse aus

Bausch+Ströbel agierte bei seiner Hausmesse nicht als alleiniger Akteur. Auch elf Zulieferer hatten Stände in dem vollklimatisierten, zweigeschossigen Messezelt, das nahe der Zentrale aufgebaut worden war. Darunter waren Hersteller von Gläsern, von Handschuheingriffen, Gefriertrocknern und Spritzen.

Außerdem wurde den Besuchern der Kontakt zu den Unternehmen Uhlmann in Laupheim und Harro Höfliger in Backnang ermöglicht. Beide haben sich mit Bausch+Ströbel zum Verbund Excellence United zusammengeschlossen. Nach Laupheim und Backnang waren Busdienste eingerichtet.

Vor neun Monaten wurde die Konzeptphase für die Technologietage gestartet. Vor einem halben Jahr begann die Detailplanung. Vor zwei Wochen sagte der Dienstleister, der das Zelt aufstellen sollte, ab. Diese Anekdote erzählt B+S-Geschäftsführer Markus Ströbel. Doch ein Messebauer half den Ilshofenern aus der Bredouille. Am Montag war alles für die Präsentationen gerichtet.

In das Zelt musste man ausweichen, weil die große Produktionshalle, in der die Hausmessen bisher stattfanden, nicht zur Verfügung stand. Die Fertigung sei komplett ausgelastet.

Veranstalter schiebt Industriespionage einen Riegel vor

Bausch+Ströbel gibt seine Exportquote mit mehr als 90 Prozent an. Dieser hohe Wert spiegelt sich nicht in dem Spektrum der Länder wider, aus denen die Besucher in dieser Woche nach Ilshofen kamen. Die meisten Gäste kamen aus Europa. Besucher aus Argentinien, China und Südkorea waren dabei, jedoch die Ausnahme. Es waren meist die Entscheider aus den technischen und kaufmännischen Bereichen der Kunden.

Die Hausmesse ist aus Sicht des Unternehmens annähernd so wichtig wie die großen Industriepräsentationen der Interpack und Achema. Vorteil in Ilshofen: Die Besucher können sich mehr Zeit lassen, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Vorteil der Messen in Frankfurt und Düsseldorf: Dort trifft sich die ganze Branche.

Aufmerksam müssen die B+S-Leute sein, um bei ihrer Show keine unerwünschten Besucher ins eigene Haus zu bekommen. Industriespionage ist weit verbreitet. Pressesprecherin Tanja Bullinger macht deutlich, dass sich die Besucher anmelden mussten, die meisten seien dem Vertrieb ohnehin bekannt. Verboten war es, im Messezelt und bei den Rundgängen zu fotografieren.

