Es ist ein großes Gemeindefest, das die Kirchengemeinde Untermünkheim am gestrigen Sonntag ausrichtet, um Erntedank zu feiern. Dass bei diesem Anlass auch die Erntekrone an Landrat Gerhard Bauer übergeben wird, ist einer der Höhepunkte des Tages, aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste, das wird in zahlreichen Beiträgen deutlich, ist: Dass die Menschen innerhalb dieser Kirchengemeinde einander begegnen. Dass sie insbesondere den Kindern und Jugendlichen Aufmerksamkeit schenken. So hatten die Kindergartenkinder, die Konfi3-Kinder und die Grundschüler Auftritte. Und die neue Jugendreferentin Tatjana Maier wurde feierlich in die Gemeinde aufgenommen und für ihre Aufgaben verpflichtet.

Deutlich mehr als 400 Gäste waren zu dem Gottesdienst gekommen, der im Zeichen des Erntedanks stand. Eine Reihe an Ehrengästen aus dem landwirtschaftlichen Bereich waren gekommen, um der Landjugend den Rücken zu stärken und für die Ernte zu danken. Anita Haag, Vorsitzende der Kreis-Landfrauen Schwäbisch Hall, sagt: „Wir dürfen in Frieden leben. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder eine gute Zukunft haben. Dass wir die Erde so weitergeben, dass das Leben auf ihr lebenswert bleibt.“

Werner Balbach, Leiter des Landwirtschaftsamtes, sagt, die Ernte in diesem Jahr sei okay, „knapp unter dem Durchschnitt“. „Es war ein Zittern bis zum Schluss“, berichtet er, insbesondere das Wetter, die Hitze und die Trockenheit, hätten den Pflanzen zugesetzt. „Die Risiken werden zunehmen“, so seine Prognose für die kommenden Jahrzehnte, „wir müssen alle dazulernen.“

Landrat Gerhard Bauer nahm für den Landkreis die Erntekrone entgegen. Er ging auf das Anliegen der Landjugend ein, die zuvor geklagt hatte, dass sie vom Verbraucher im Stich gelassen würden. Doe Landesvorsitzende der Landjugend, Melanie Burkhardt, hatte kritisiert, dass beim Volksbegehren Artenschutz die Bürger „für Dinge unterschreiben, die sie vermutlich nicht einmal gelesen haben“. Sie warb für einen Dialog mit den Landwirten, um „vertretbare Lösungen“ zu finden.

Auch Christian Leu, der Vorsitzende der Landjugend Schwäbisch Hall hatte seinen Schwerpunkt auf das Volksbegehren Artenschutz gelegt. „Wir können auf vieles verzichten“, mahnte er, „aber nicht auf Essen und Trinken.“ Auch er befürchtet, dass viele Verbraucher das Volksbegehren unterschreiben und sich dafür aussprechen, dass beispielsweise auf 50 Prozent der Fläche im Land verpflichtend nach Bio-Richtlinien angebaut wird. Und dass der gleiche Verbraucher jedoch beim Einkaufen zu billigen, importierten Lebensmitteln greift, die konventionell angebaut worden sind.

Dank an die Landwirte

„Nichts von dem, was wir haben, ist selbstverständlich“, stellte Landrat Gerhard Bauer fest. „Nicht die Gesundheit, nicht der Frieden, nicht unser tägliches Brot.“ Deshalb sei Erntedank wichtig. Auch als Dank an die Landwirte, die die Lebensmittel produzieren und die in jüngster Zeit „eine Hiobsbotschaft nach der anderen“ verkraften müssten.

„Der Hilferuf“ der Landwirte als Reaktion auf das Volksbegehren Artenschutz, „ist sehr ernst zu nehmen und muss Reaktionen zur Folge haben“, sagte Bauer. Erlange das Volksbegehren in der Form, wie es vorliegt Gesetzeskraft, könne ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche des Kreises nicht mehr bestellt werden. Er vertrete deshalb die gleiche Haltung wie die Evangelische Heimvolkshochschule Hohebuch, die angesichts des Volksbegehrens zum Dialog aufrufe. Es gehe darum, „die Natur zu schützen und zu nutzen, wo es möglich ist“.

Das könnte dich auch interessieren: