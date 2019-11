Am Sonntagmittag ist der Wagen einer 50-Jährigen zwischen Untermünkheim und Wittighausen von einem umstürzenden Baum getroffen worden. Das teilte die Polizei mit. In einer Rechtskurve fiel gegen 13.15 Uhr plötzlich ein Baum vom Klingenhang herunter und traf den Mercedes im Bereich der Heckklappe. Dadurch wurden an dem Fahrzeug das Dach sowie die Heckklappe beschädigt. Verletzt wurde niemand. Durch die Feuerwehr Untermünkheim, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort kamen, wurde der Baum von der Straße entfernt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass ein weiterer Baum in die Fahrbahn fällt, wurde die Wittighäuser Steige zunächst voll für den Verkehr gesperrt.