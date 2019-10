42.000 Euro Sachschaden sind am Montagabend gegen 19.30 Uhr bei einem Unfall auf der A6 bei Wolpertshausen entstanden. Ein Sattelzug hat einen BMW in die Leitplanke neben der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Heilbronn gedrängt. Der BMW schleuderte und stieß gegen die Leitplanke neben der rechten Fahrspur.

Der Sattelzug hatte einem anderen Lastwagen ausweichen müssen, der stark abbremste. Den nahenden BMW hatte der 34-jährige Lasterfahrer übersehen. Der 59-jährige BMW-Fahrer kam zwar in ein Krankenhaus, konnte es aber bald wieder verlassen.

