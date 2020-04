Im Bereich des für den Landkreis Schwäbisch Hall zuständigen Polizeipräsidiums (PP) Aalen hat es im vergangenen Jahr insgesamt 27 132 Mal auf den Straßen geknallt. Das bedeutet laut Verkehrsstatistik 2019 eine Steigerung um 6,4 Prozent. Landesweit liegt die Steigerung hingegen bei 1,2 Prozent.

Im Landkreis Hall sind 5517 Unfälle registriert worden, was eine Steigerung um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Im Ostalbkreis stieg die absolute Zahl der Verkehrsunfälle sogar um 11,6 Prozent, 9052 Unfälle wurden aufgenommen. Im Rems-Murr-Kreis stiegen die Unfallzahlen leicht um 2,9 Prozent auf 12.562 an.

Mehr Kleinstunfälle

Eine belastbare Erklärung gibt es dafür nicht. „Natürlich spielt hier auch die Topografie eine Rolle. Wir haben in den drei Landkreisen zum Beispiel viele attraktive Motorradstrecken“, sagt auf Nachfrage Bernd Märkle von der Pressestelle des PP Aalen. Im ländlichen Raum werde auch schneller gefahren. Aber noch eine Sache komme dazu: Die Anzahl der sogenannten Kleinstunfälle, also beispielsweise Parkplatzrempler, ist im Vergleich zum Vorjahr präsidiumsweit um 8 Prozent gestiegen. 2018 sind 15.094 dieser im Polizeijargon als „Aufnahmeblattunfall“ bezeichneten Unfälle registriert worden, 2019 waren es 16 297. „Das ist schwer erklärbar. Vielleicht ist es so, dass sich vermehrt die Leute nicht mehr untereinander einigen und dann lieber die Polizei rufen“, vermutet Märkle.

Umsichtiger Fahrstil

Positiv fällt in der Verkehrsstatistik eine Zahl auf: Die Anzahl der im Verkehr getöteten Menschen ist im Bereich des PP Aalen um 47,9 Prozent zurückgegangen. 2019 haben 25 Menschen ihr Leben bei einem Unfall verloren, im Jahr zuvor waren es noch 48. Im Landkreis Hall hat es vier tödliche Unfälle gegeben, 2018 waren es zehn. „Darüber sind wir natürlich froh“, sagt Polizeisprecher Märkle. „Das ist statistisch gesehen aber auch ein Glücksspiel. Fast jeder Unfall kann schwer oder tödlich ausgehen.“ Besonders bei Motorradfahrern sei das ein Problem. „Die sind ja nicht so geschützt“, so Märkle. Daher mahne man die Biker zu Beginn der Motorradsaison immer besonders zu einem umsichtigen Fahrstil an. Das sei aber jedem Verkehrsteilnehmer zu raten. An der Hauptunfallursache hat sich nichts geändert. Weiterhin führt überhöhte Geschwindigkeit mit 16 Prozent zu den meisten Crashs. Bei den Unfällen mit Personenschaden lag bei 33 Prozent der Unfälle die Hauptursache in zu hoher Geschwindigkeit, bei den tödlichen Unfällen war die Geschwindigkeit mit 64 Prozent die Hauptursache.

2020 schon weniger Unfälle

Welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die Verkehrsstatistik für dieses Jahr haben wird, da­rüber will Polizeisprecher Märkle nicht spekulieren. Er verweist auf eine am Freitag vom baden-württembergischen Innenministerium veröffentlichte Pressemitteilung. „Die Unfallzahlen sind erheblich zurückgegangen – nicht nur über Ostern, sondern auch im gesamten ersten Quartal 2020“, mit diesen Worten lässt sich Innenminister Thomas Strobl (CDU) zitieren. Das sei auch dem „vorbildlichen und disziplinierten Verhalten der Bürger während der Corona-Krise zu verdanken“. Im ersten Quartal ereigneten sich landesweit mit 56.642 Verkehrsunfällen knapp 30 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahlen für das PP Aalen und den Landkreis Hall liegen noch nicht vor.