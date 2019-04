Sechs weitere Unfälle auf der A6 meldeten die Behörden am Dienstag. Die Autobahnpolizei hatte viel zu tun.

Am vergangenen Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch hat nicht nur der schwere Unfall bei Wolpertshausen die Rettungskräfte und die Polizei auf der Autobahn 6 in Atem gehalten. Die Polizeipräsidien Aalen und Heilbronn berichten von weiteren sechs Autobahnunfällen im Landkreis Schwäbisch Hall und dem Hohenlohekreis.

Kollision am frühen Morgen

Bereits gegen 5.50 Uhr kollidierte zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Öhringen in Fahrtrichtung Heilbronn ein Sattelzug mit einem Mercedes. Beim Wechsel von der rechten auf die mittlere Fahrspur geriet die Front des Lastzugs auf den linken Fahrstreifen. Der Lkw stieß mit dem Pkw zusammen. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand. Der linke Fahrstreifen war etwa eine Stunde lang gesperrt.

Sprinterfahrer übersieht Stauende

Ein Stauende hat der Fahrer eines Sprinters um 7.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wolpertshausen/Ilshofen und Schwäbisch Hall zu spät erkannt. Er fuhr auf einen stehenden VW Golf auf. Dabei ist ein Sachschaden von rund 7500 Euro entstanden. Verletzt wurde keiner der beteiligten Insassen.

Lkw-Unfall im stockenden Verkehr

Ein paar Stunden später kam es gegen 9.30 Uhr an der Ausfahrt Neuenstein zu einem Lkw-Auffahrunfall. Der Grund dafür war stockender Verkehr. Die Ausfahrt musste für anschließend etwa 30 Minuten gesperrt werden.

Unfall mit drei Fahrzeugen auf der rechten Spur

20 Minuten später ist es gegen 9.50 Uhr zum nächsten Unfall bei Öhringen in Fahrtrichtung Heilbronn gekommen. Es waren drei Fahrzeuge beteiligt, darunter ein Lkw mit Auflieger. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Verkehr lief während der einstündigen Sperrung der rechten Fahrspur über den Beschleunigungsstreifen weiter.

Sattelzug mit beschädigter Bremsleitung steht auf Fahrbahn

Der rechte Fahrstreifen der A 6 in Fahrtrichtung Nürnberg war von 3 Uhr an in der Nacht auf Mittwoch auf Höhe Öhringen für rund zwei Stunden blockiert. Eine beschädigte Bremsleitung hat den Fahrer eines Sattelzugs dazu gezwungen, auf der Autobahn stehen zu bleiben.

Reifenteile beschädigen Autos

Durch einen geplatzten Reifen ist in der Nacht zu Mittwoch an fünf Fahrzeugen Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. Gegen 4.15 Uhr hat ein Lkw-Fahrer die A6 von Bayern kommend in Fahrtrichtung Heilbronn befahren, als plötzlich ein Reifen am Anhänger seines Sattelzugs platzte. Der Trucker konnte zwar noch unbeschadet anhalten, fünf ihm nachfolgende Autofahrer konnten allerdings nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Sie fuhren über die Reifenteile. Dadurch sind die fünf Autos beschädigt worden.

