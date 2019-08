Das Granulat der Kunstrasenplätze muss immer wieder nachgefüllt werden. Ob das die Umwelt schädigt, ist auch im Gemeinderat in Satteldorf ein Thema.

Müssen Kunstrasenplätze geschlossen werden?“ Diese Frage bewegt derzeit nach aktuellen Horrormeldungen über die Schädlichkeit des Granulats die Gemüter. Doch was den Weiterbetrieb des neuen Satteldorfer Kunstrasenplatzes anbelangt, ist Bürgermeister Kurt Wackler tiefenentspannt. Und das, obwohl die Medien landauf, landab von der Umweltgefahr berichten, die die Plätze möglicherweise darstellen.

Das Problem: Das Kunststoffgranulat in den Plätzen nutzt sich ab, was bedeutet, dass kleinste Plastikteilchen in die Umwelt und damit auch ins Grundwasser gelangen. Deshalb muss es immer wieder nachgefüllt und eingebürstet werden, denn nur so können Fußballspieler elastisch auftreten und geschmeidig ausrutschen.

Allerdings: „In dem Gutachten, das zitiert wird, steckt möglicherweise ein Rechenfehler“, erklärte Wackler auf eine Anfrage von Gemeinderat Dieter Hüttner.

Bürgermeister Kurt Wackler wartet in der Kunstrasen-Debatte entspannt ab

Die Stadt Stuttgart trete derzeit den Gegenbeweis an. Sie betreibt mehr als hundert Kunstrasenplätze. „Sie wissen, wie viel Material sie nachfüllen müssen.“ Und so viel, wie das Gutachten annimmt, sei das nicht, meinen die Stuttgarter. Wackler: „Es ist möglich, dass sich das Gutachten um den Faktor 10 verrechnet hat.“ Bis es weitere Neuigkeiten gibt, „sind wir hier entspannt. Denn, was da he­rauskommt, ist fraglich.“ Und selbst dann sei nicht sicher, ob Plätze geschlossen werden müssen oder ob sie zum Beispiel nachgerüstet werden können. „Bevor hier noch nichts klar ist, sehe ich den Entwicklungen gelassen entgegen“, so Bürgermeister Kurt Wackler.

Satteldorf hat erst im vergangenen Jahr einen Kunstrasenplatz eingeweiht, er ist mit Kunststoffkügelchen befüllt, die nicht aus Recyclingmaterial bestehen. „Wir hätten uns auch für Kork entscheiden können. Aber bei unseren starken Regengüssen hätte die Gefahr bestanden, dass er abschwimmt.“

