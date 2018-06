Kreis Hall Umfrage: Ins All fliegen - ja oder nein?

Kreis Hall / np

Alexander Gerst fliegt am Mittwoch wieder zur Raumstation ISS. Wäre das auch etwas für Sie? Ihre Meinung ist gefragt!

Einmal die Erde von außen betrachten: Viele Menschen sind seit je her vom Weltall fasziniert. Während manche Klassiker wie der Lokomotivführer bei vielen Kindern schon seit einiger Zeit aus der Liste der beliebtesten Wunschberufe weichen mussten, erfreut sich der Beruf des Astronauten bei ihnen noch immer großer Beliebtheit - wenn er auch nur für wenige Menschen Realität wird.

Alexander Gerst ist einer dieser Menschen: Am Mittwoch wird der gebürtige Künzelsauer bereits zum zweiten Mal mit einer Sojus-Rakete zur Raumstation ISS starten. Der Start wird in in Künzelsau live auf einer großen Leinwand in der Hauptstraße zu verfolgen sein.

Doch wie sieht es bei Ihnen aus? Würden Sie auch gerne Gersts Job haben oder ist das All nichts für Sie?