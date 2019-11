Der neunjährige Jacob Ebert aus Gründelhardt ist zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt. Um die Krankheit zu besiegen, benötigt er eine Stammzellenspende. Dafür ­haben Angehörige und Freunde zwei Typisierungsaktionen („Jacob braucht dich“) auf die Beine gestellt. Diese finden am morgigen Samstag statt – und zwar von 10 bis 14 Uhr in der Metzgerei Richard’s Kübler, Crailsheimer Straße 16, in Gründelhardt, sowie von 11 bis 15 Uhr in der Filiale McKee der Metzgerei Richard’s Kübler, Haller Straße 189, in Crailsheim.

Dort können sich Freiwillige als Spender registrieren und typisieren lassen. „Geht schnell und tut nicht weh!“, schreiben die Hakro Merlins Crailsheim, sie werben via Facebook für die Aktionen in Gründelhardt und Crailsheim. Auch einige Basketballspieler kommen vorbei, heißt es, „ganz einfach, weil es Leben retten kann“. Ein Mensch, der sich registrieren lassen will muss diese Kriterien erfüllen:

gesund sein

zwischen 17 und 55 Jahre alt

Jacobs Klasse (4a der Grundschule Frankenhardt) und die Klasse seines Bruders (10b der Realschule zur Flügelau in Crailsheim) verkaufen morgen Kuchen. Außerdem unterstützt die Fußballabteilung des SV Gründelhardt-Oberspeltach bei der Bewirtung. Es gibt gegrillte Rote, Glühwein und ­Kinderpunsch. Der Verkaufserlös wird gespendet, denn jede ­Typisierung kostet 40 Euro. Natürlich kann man die ­beiden Aktionen auch finanziell unterstützen. Vor Ort stehen dafür Spendenkassen bereit. Metzgerei-­Geschäftsführer Philipp Kübler hat bereits angekündigt, die gesamte Spendensumme zu verdoppeln. Dass das Schicksal von Jacob Ebert die Menschen über den Landkreis Schwäbisch Hall hinaus ­bewegt, hat das Benefiz-Fußballturnier im Crailsheimer „Kick Inside“ vor zwei Wochen gezeigt. Dort ­kamen insgesamt 1500 Euro zusammen, 500 Euro spendete allein das Team „Küstenkicker“ aus der Hafenstadt Husum.