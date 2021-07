Etwa 50 Interessierte haben am Mittwochabend den Weg in den Haller Neubausaal gefunden. Corona-konform mit viel Abstand warten sie gespannt auf eines der bekanntesten Gesichter der Pandemie-Bekämpfung in Deutschland. Die Akademie Deutscher Weltmarktführer (ADWM) sowie das Haller Ärztehaus Qmedico...