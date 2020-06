Wieder im Verein Sport zu treiben, ist möglich. Doch die in der Sportstättenverordnung des Landes Baden-Württemberg in Zeiten der Corona-Pandemie formulierten Regeln sind streng. Dennoch möchte jetzt auch der TSV Gaildorf wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. Dazu fand am Dienstagabend im V...