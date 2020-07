Der TSV Ilshofen ist bei seiner Suche nach einem Außenverteidiger fündig geworden. Der 23-jährige Matthias Stüber kommt zum Oberligisten. Stüber, der in Heilbronn geboren ist, spielte vier Jahre in der Jugend der TSG Hoffenheim. Danach folgten Stationen beim FSV Bissingen, dem FC Astoria Walldorf und dem SGV Freiberg.

Julian Metzger, der Trainer des TSV Ilshofen, freut sich sehr: „Er hat sehr klare Vorstellungen davon, was er möchte und was für eine Art Fußball ihn anspricht.“ Metzger hatte einige Stunden Videomaterial gesichtet und sich anschließend mit Stüber getroffen. Dieser hat auch schwierige Zeiten hinter sich. „Er war zwischenzeitlich vereinslos, da er einen Knorpelschaden hatte“, berichtet Julian Metzger.

Mittlerweile aber kann Mat­thias Stüber wieder auf höherem Niveau Fußball spielen. „Er hat einen sehr starken linken Fuß und ein gutes Kombinationsspiel“, zählt Metzger die Vorzüge des Neuen auf. Gerade das Kombinationsspiel ist für den Trainer wichtig, da er – ähnlich wie seine Vorgänger Hoskins und Kettemann – auf ein gepflegtes Aufbauspiel Wert legt.

So nimmt der Kader des TSV langsam Gestalt an. Momentan trainieren auch noch einige Akteure der U 23 beim Oberliga-­Team mit. Sie sollen die Chance erhalten, sich zu präsentieren. Verletzt ist momentan niemand, lediglich Dominik Rummler trainiert noch individuell. Doch es sei nur eine Frage von Tagen, wann er wieder ins reguläre Mannschaftstraining einsteigen könne, so Julian Metzger. Der TSV Ilshofen wird am Wochenende bei einem Blitzturnier in Pfullingen dabei sein. Coronabedingt sind dort allerdings keine Zuschauer zugelassen.