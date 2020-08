Eigentlich wollte der 1. CfR Pforzheim sein über Jahre hinweg renoviertes Stadion Brötzinger Tal mit einem Test gegen Lokomotive Leipzig einweihen. Es wäre die Neuauflage des Endspiels um die deutsche Meisterschaft 1906 geworden. Damals trafen die jeweiligen Vorgängervereine VfB Leipzig und der 1. FC Pforzheim aufeinander, Leipzig gewann 2:1. Corona allerdings machte dieses Spiel zunichte, so dass der Partie des 1. CfR gegen Ilshofen die Bedeutung einer Quasi-Eröffnung gleichkommt. Es ist das erste Punktspiel im renovierten, 4500 Zuschauer fassenden Stadion.

Das ist für Julian Metzger, Trainer des TSV Ilshofen, nettes Beiwerk. Für ihn weit wichtiger ist: „Wir sind bereit für das erste Ligaspiel.“ Das sagt der 27-Jährige aus tiefster Überzeugung – und mit jeder Menge Selbstvertrauen. Denn dieses hat er, aber vor allem seine Mannschaft, in den vergangenen Wochen getankt. „Die Teilnahme am WFV-Pokal war in dieser Saison freiwillig. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, um echte Wettkampfspiele als Vorbereitung zu haben.“ Dabei schoss Ilshofen in den gespielten drei Runden insgesamt 16 Tore. Vor allem aber konnte jeder des Kaders zu den Siegen beitragen. „Wir wollten ja Stimmung und viel Energie in unseren Kader hereinbringen. Und da macht es einen Unterschied, ob das nur die ersten 12 oder 13 machen oder alle“, verdeutlicht Julian Metzger.