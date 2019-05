Themen in diesem Artikel Gemeinderatswahl

Von 13 aktuellen Gemeinderatsmitgliedern treten in Braunsbach sieben nicht mehr an. Für den Stimmbezirk Döttingen hat die Liste „Unabhängige Bürger“ trotz intensiver Suche keinen Kandidaten gefunden.

Frühzeitig hat sich im amtierenden Braunsbacher Gemeinderat herauskristallisiert, dass einige Gremiumsmitglieder nicht mehr antreten wollen. Von den 13 Räten haben sich sieben nicht mehr aufstellen lassen. „Das hatte die unterschiedlichsten Gründe. Beispielsweise neue Jobs“, sagt Danica Göhler. Die Gemeinderätin aus Jungholzhausen ist Listenführerin der „Unabhängigen Bürger“. Es ist die einzige Liste, die in Braunsbach antritt.

„Wir haben gemeinsam geguckt, wen man denn ansprechen kann“, ergänzt die 35-jährige Bankbetriebswirtin. „Es hat auch Kandidaten gegeben, die sich im Rathaus gemeldet haben, weil sie Interesse an der Gemeinderatsarbeit haben.“ Diesen Weg habe zum Beispiel Patrick Östreicher gewählt. Der Techniker aus Jungholzhausen ist mit 24 Jahren der jüngste Kandidat. Gerhard Bosch, der auch im aktuellen Gemeinderat sitzt, ist mit 60 der älteste Kandidat der Liste.

Wer es wird, ist offen

Für den Stimmbezirk Braunsbach treten vier Kandidaten an, für Arnsdorf einer, für Jungholzhausen/Zottishofen drei, für Steinkirchen zwei, für Orlach einer und für Geislingen drei. Für Döttingen habe man leider keinen Kandidaten gefunden. „Trotz fleißiger und intensiver Suche“, sagt Göhler. „Das bedauern wir natürlich.“ Daher werde es insbesondere in diesem Stimmbezirk noch mal spannend: Die Wähler dürfen auf den Wahlzettel schreiben, wen sie gern im Gemeinderat hätten. Wer die meisten Stimmen auf sich vereint, kann dann – sofern die Bereitschaft da ist – den Teilort kommunalpolitisch vertreten. Weil es in Braunsbach nur eine Liste gibt, ist diese freie Benennung von Bürgern in jedem Teilort möglich.

In den Bezirken Geislingen und Jungholzhausen/Zottishofen werde es auch noch interessant, sagt Göhler. Für die beiden Bezirke gibt es jeweils zwei Sitze im Rat, es gibt aber jeweils drei Kandidaten.

„Wir werden jetzt unseren Werbeflyer in den Teilorten verteilen, um uns vorzustellen“, kündigt Göhler an. Man stehe für „sachliche Kommunalpolitik mit Erfahrung und neuen Ideen“, mit diesen Worten wirbt man für die Liste. Man wolle sich den Herausforderungen stellen, die auf die Gemeinde zukämen. „Natürlich wird der Wiederaufbau nach der Sturzflut Ende Mai 2016 erst einmal großes Thema bleiben. Damit sind wir ja noch nicht durch“, sagt Göhler. „Aber dann gilt es auch zu konsolidieren, was alles wegen der Flut geschoben werden musste.“ Als ein Beispiel für ein wichtiges Zukunftsthema nennt die Gemeinderätin den Breitbandausbau.

Bürgermeister Frank Harsch ergänzt die Aufzählung: „Ich denke, es wird auch um das interkommunale Gewerbegebiet gemeinsam mit Untermünkheim, die künftige interkommunale Wasserversorgung, neue Baugebiete und die Quartiersentwicklung in Braunsbach gehen.“ Er bedauert keineswegs, dass nur Kandidaten für eine Liste zusammengekommen sind. „Die quantitative Ausprägung ist nicht entscheidend, sondern dass wir gute und anpackende Gemeinderäte bekommen“, so Harsch. Das werde bei der jetzigen Liste der Fall sein.

Auf der Braunsbacher Gesamtgemarkung gibt es insgesamt drei Wahlbezirke: Braunsbach/Arnsdorf/Geislingen, Döttingen/Steinkirchen und Jungholzhausen/Orlach. „Plus den Briefwahlbezirk“, ergänzt Harsch. Gewählt werde im Rathaus Braunsbach, im Bürgerhaus Steinkirchen und in der alten Schule in Orlach. Der künftige Braunsbacher Gemeinderat werde 13 Sitze umfassen. „Also so, wie in der jetzigen Legislaturperiode“, so Harsch.

Die Sitzverteilung ist laut unechter Teilortswahl in der Gemeinde im Kochertal wie folgt: Braunsbach vier, Arnsdorf einer, Orlach einer, Döttingen einer, Geislingen zwei, Jungholzhausen zwei und Steinkirchen zwei Sitze.

Dem Rat gehören auch drei noch zu bestimmende Ortsobmänner oder Ortsobfrauen an – für Arnsdorf, Döttingen und Orlach. „Diese werden aber erst nach der Kommunalwahl durch eine Bürgerversammlung bestimmt“, erklärt Bettina Radschin von der Braunsbacher Verwaltung. Das komplette Gremium werde 16 Mitglieder umfassen.

