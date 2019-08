Eine neue Sportart ist am Samstag in der Haller Stadtheide zu sehen.

Roundnet (Rundnetz) oder Spikeball heißt eine neue Sportart aus den USA, die nun auch in Europa Einzug hält. In der Mitte steht ein trampolinartiges Netz auf einem flachen Rundgestell, das einen Umfang von etwa 30 Zentimetern hat. Im Duell zwei gegen zwei muss der Ball aufs Netz geschlagen werden, von wo aus er wieder in die Höhe springt. Die Spieler dürfen sich den Ball maximal zweimal zupassen, dann muss er wieder aufs Netz gespielt werden. Wer den Ball auf den Boden fallen lässt, verliert den Punkt. Zum Sieg benötigt man 21 oder 15 Punkte, je nach Absprache. „Im Prinzip ist es wie Beachvolleyball, nur dass man den Ball aufs Netz schlägt und nicht über das Netz“, erklärt Philipp Meyer. Er gehört dem nicht offiziellen Verein „Spikebees Schwäbisch Hall“ an, der an diesem Samstag, 31. August, ein Spikeball-Turnier ausrichtet.

Youtube Die Grundregeln von Spikeball

Gespielt wird auf einer Wiese in der Stadtheide, genauer gesagt in der Robert-Bosch-Straße 21, ­direkt am evangelischen Ge­meindezentrum „Glocke“. „Zehn Teams, also 20 Spieler, aus der Region haben sich bislang angemeldet. Kurzentschlossene können aber auch noch mitmachen“, sagt Meyer. Die Haller Spikeball-­Spieler treffen sich einmal in der Woche, um in der Turnhalle des Berufsschulzentrums zu spielen. Am 14. September spielt Meyer zusammen mit Jessica Peters sogar bei der Roundnet-Europameisterschaft in Köln mit. Das Duo geht im Mixed-Wettbewerb an den Start, bei dem allein schon 80 Teams aus ganz Europa dabei sind. „Die Sportart ist im Kommen“, weiß Meyer.

