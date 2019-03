Musik Traumhaftes Repertoire

Beatrice Schnelle

Ein guter Dirigent ist Gold wert. Das weiß auch der Rosengartener Gemeinderat, der dem musikalischen Leiter des Musikvereins Westheim als Anerkennung seiner Leistung am Taktstock unlängst tausend Euro aus der Kasse der Bürgerstiftung zur Förderung seiner beruflichen Fortbildung spendierte.

Beim Frühjahrskonzert in der Rosengartenhalle zeigen Michael Helminger und 25 aktive Westheimer Musiker mit „Melodien von Sehnsucht und Träumen“ wieder einmal, was sie drauf haben — und das ist von der Free World Fantasy aus der Feder des niederländischen Komponisten Jacob de Haan über feurigen Csárdás, ein Weisses-Rössl-Medley, Hits aus den Musicals „Starlight Express“ und „Elisabeth“ bis hin zur dramatischen Ballade „Skyfall“ der britischen Pop-Diva Adele eine ganze Menge.

Traumhaften Swing bringt Bart Howards „Fly me to the moon“ ins Spiel, erotische Tanzphantasien „La Cumparsita“, der wohl berühmteste aller Tangos.

Jenseits des „Humtata“

Der Westheimer Musikverein sei sein kleinstes Orchester sagt Helminger, der in Murrhardt zu Hause ist. Dies sei aber kein Grund, nicht trotzdem große Musik zu bieten. Der 40-jährige Kreisverbandsdirigent für die Region Hohenlohe legt viel Wert darauf, die Möglichkeiten eines Blasorchester jenseits des oft üblichen „Humtata“ auszureizen. Dass dies beim Publikum gut ankommt, beweist die Begeisterung der rund 150 Musikfans in der vollbesetzten Halle. Und damit das auch künftig so schön weitergehen kann, steckt der Verein einige Mühe in die Nachwuchsförderung.

Seit einem Jahr gibt es eine eigene Jugendkapelle, in der ebenso nicht mehr ganz junge „Quereinsteiger“ vertreten sind. Zehn Jungmusiker haben unter Leitung von Andreas Kontner beim Frühjahrskonzert ihren ersten öffentlichen Auftritt mit drei einfachen, munteren Stückchen unter der Überschrift „Besuch in der Wilhelma“. Der jubelnde Beifall im Saal dürfte den Newcomern Mut gemacht haben. Und Appetit auf mehr.

Bis sie allerdings soweit sind wie Johanna Schwärzli-Leutert, müssen sie noch eine ganze Weile üben: Seit genau einem halben Jahrhundert hält die Klarinettistin dem Musikverein Westheim die Treue; zuletzt, von 2011 bis 2017, in der Position der 1. Vorsitzenden. Damit ist ihre Mitgliedschaft nur drei Jahre jünger als der 1966 gegründete Verein selbst. Für 50 Jahre aktive Tätigkeit zur Förderung der Musik darf sich Schwärzli-Leutert nun die Ehrennadel in Gold mit Diamant ans Dirndl heften.

Überreicht wird die Auszeichnung vom Vorsitzenden des Kreisverbands Hohenlohe im Blasmusikverband Baden-Württemberg, Martin Dasing.

Teil der Familientradition

Eine ganze Reihe Klarinettisten im Verein hätten bei ihr gelernt, verweist der aktuelle Vereinsvorstand Rolf Hölzer in seiner Laudatio auf ihre zahlreichen Verdienste. Die Mitgliedschaft im Musikverein ist offenbar Teil der Familientradition: Vater Ernst Schwärzli gehörte schon zur Riege der Vereinsgründer. Tochter Johanna engagiert sich seit 2014 zudem im Rosengartener Gemeinderat für die Kommunalpolitik in ihrer Heimatgemeinde.