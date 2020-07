Sie war eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die für ihre Kinder meilenweit gegangen ist. Sie war geliebt bis zum Schluss.“ Das sagt eine der Pflegetöchter über Else Stephan. Die Tochter möchte namentlich nicht genannt werden, denn sie ist sich sicher, dass sie im Sinne aller spricht. Die „Mama“ war nie verheiratet, hat also alleine für 15 ständige und 90 kurzzeitige Pflegekinder gesorgt. Dabei sei sie vom Jugendamt in mancher Hinsicht unterstützt worden, sagt die Tochter anerkennend.

Von den Pflegekindern, die im Laufe der Jahrzehnte fest bei Else Stephan lebten, haben acht noch heute einen engen Zusammenhalt – und sie haben gemeinsam dafür gesorgt, dass Else Stephan zu Hause im Kreise ihrer Familie friedlich einschlafen durfte. So haben die Kinder ihr etwas von der Liebe und Fürsorge zurückgeben können, die Else Stephan ihnen so selbstlos gegeben hat.

Verdienstmedaille des Landkreises Schwäbisch Hall ausgezeichnet wurde. Der Anlass war, dass ihr letztes Pflegekind erwachsen geworden ist – die Ehrung war genau heute vor 16 Jahren, am 83. Geburtstag der Pflegemutter. Von Ruhestand war bis dahin keine Rede. Trauer um Dr. Hartmut Geiger Großes Herz für kleine Patienten Schwäbisch Hall „Ha, des wär net netich gwäa“: So hat Else Stephan reagiert, als sie im Juli 2004 als erste Frau mit der goldenendes Landkreises Schwäbisch Hall ausgezeichnet wurde. Der Anlass war, dass ihr letztes Pflegekind erwachsen geworden ist – die Ehrung war genau heute vor 16 Jahren, am 83. Geburtstag der Pflegemutter. Von Ruhestand war bis dahin keine Rede.

Else Stephan wuchs früh in die Rolle der Erzieherin und Fürsorgerin hinein: Schon ihre Großeltern hatten Pflegekinder aufgenommen. Und als sie selbst 15 Jahre alt war, kam zusätzlich zu ihr und ihrer Schwester der kleine Rolf in die Familie – das erste von vier Pflegekindern der Eltern. Else Stephan, inzwischen zur jungen Frau herangewachsen, wurde schnell zur engsten Bezugsperson der jüngeren Geschwister.

Else Stephan forderte gegenseitigen Respekt

In Zeiten, in denen andernorts Pflegekinder als Knechte und Mägde angesehen wurden, stellte sich die „große Schwester“ ihrerseits in den Dienst: Sie marschierte eine zeitlang fast jeden Tag zu Fuß von Oberaspach nach Hall, um dort Speck und Wurst gegen Medikamente einzutauschen, die ein krankes Pflegekind brauchte. Später arbeitete sie bei einer Apothekerfamilie. Eine Ausbildung konnte sie aber nicht machen, weil sie daheim auf dem Bauernhof gebraucht wurde.

Für die Pflegekinder der Eltern nahm sie eine Mutterrolle ein. Ab den 1950er-Jahren nahm sie eigene Pflegekinder auf. Und darüber hinaus war Else Stephan für das Kreisjugendamt immer wieder die erste Adresse, wenn es darum ging, dass ein Kind sehr schnell gut untergebracht werden musste. Sie hatte immer ein freies Bett und Platz an ihrem Küchentisch.

90 Kinder hat sie kurzzeitig betreut – und sich auch um diese rührend gekümmert. Zweimal wurden Kinder an ihrem Hause ausgesetzt. Es hatte sich offenbar herumgesprochen, dass die Schützlinge bei ihr in den besten Händen waren. Für dieses riesige Engagement wurde Stephan 1980 mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Auch ihre eigene Mutter pflegte die Oberaspacherin bis zu deren Lebensende im Jahr 1975.

Respekt voreinander haben. Nachruf auf Schausteller Trauer um Hans Roschmann Eislingen Die Kinder, die Else Stephan anvertraut wurden, waren grundverschieden. Sie nahm auch Kinder mit sozialen Schwierigkeiten und verschiedenen Behinderungen bei sich auf. Sie forderte, dass die Familienmitglieder sich gegenseitig akzeptieren undvoreinander haben.

Es wurde viel musiziert

Auf Bildung legte sie großen Wert. Alle ihre Schützlinge durften ein Instrument erlernen, und alle absolvierten später eine Ausbildung oder ein Studium. Wie Else Stephan das finanziert hat – sie bekam vom Jugendamt nur die gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungssätze als Aufwandsentschädigung – ist beachtenswert. Sie hat sparsam gelebt und einen großen Garten zur Selbstversorgung bewirtschaftet.

Else Stephan war mit einem langen Leben gesegnet. 2016, also im Alter von 95 Jahren, ist sie zum letzten Mal nach Amerika geflogen, um ihren Sohn zu besuchen. Ab 2017 war sie nach einem Sturz pflegebedürftig – und die Kinder haben sich, unterstützt von einer weiteren Person, rührend um sie gekümmert und gemeinsam die Pflege bewältigt.

Überschrift Infokasten

Hier steht der Anlauf, und hier der Text