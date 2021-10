Ein Bild aus der Vor-Corona-Zeit: So voll ist es auf dem St.-Georgs-Platz beim Kirchweihmarkt 2019 gewesen. Am kommenden Samstag ist der Platz den Ständen der Vereine vorbehalten, Zutritt ist nur mit einem 3G-Nachweis möglich. An den Verkaufständen ist das nicht nötig. © Foto: Archiv/Rainer Richter