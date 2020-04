Wohin am 1. Mai? Diese Frage stellen sich gerade jetzt in der Corona-Krise viele Menschen. Der Mainhardter Wald mit seinen idyllischen Wanderwegen war seither ein beliebter Anlaufpunkt. Doch wie ist es nun? „Die Leute sind weiterhin bei uns willkommen und sollen auch kommen“, betont Mainhardts Bürgermeister Damian Komor.

Unter Einhaltung der Abstandsregeln können Wanderungen oder Radtouren auf den ausgeschilderten Wegen unternommen werden. Der Wermutstropfen: „Die Gastronomie ist geschlossen.“ Das werde sich vo­raussichtlich auch in den nächsten Tagen nicht ändern. Auch keinen Straßenverkauf kann Mainhardt anbieten. Deshalb sollten Ausflügler genügend Wasser und das Vesper selbst mitbringen, rät der Schultes. Bäcker und Hofläden seien aber von Montag bis Samstag geöffnet.

Pflicht nachkommen

Wichtig für Familien: Der Fuxi-­Naturerlebnis-Pfad ist gesperrt. „Dort würden sich an den Stationen die Leute zu nahe kommen“, erklärt das Gemeindeoberhaupt und fügt an: „Wir müssen unserer Pflicht nachkommen.“ Es werde aber derzeit überlegt, ob der beliebte Pfad nach dem 3. Mai unter Vorgaben wieder geöffnet werden könne. Auch der beliebte Biergarten am dortigen Forsthaus ist geschlossen.

Menschen, die sich gerne in der Natur bewegen und die Schönheit des Schwäbisch-Fränkischen Waldes schätzen, rät Damian Komor, einen Blick auf die Gemeinde-Homepage zu werfen. „Dort sind die Wandertouren zu finden.“ Beliebt seien der Limeswanderweg sowie Wanderungen im „Magischen Dreieck“. 21 Touren stünden dort zur Auswahl. Alle führten rund um die Gemeinden Mainhardt, Wüstenrot und Großerlach.

Das Mainhardter Freibad wird vorerst nicht öffnen. Auch bleiben die Museen sowie die Gemeindebücherei bis auf Weiteres geschlossen.

Die Naturparkführer hatten für dieses Jahr abwechslungsreiche Veranstaltungen wie „Waldbaden im Kraftort Natur“ am 3. Mai in Mainhardt oder eine Vollmondwanderung am 7. Mai bei Mönchsberg geplant. „Sämtliche Events sind abgesagt“, bedauert der Bürgermeister.

Kleiner Corona-Hotspot

Mainhardt galt als kleiner Corona-­Hotspot im Landkreis. 61 Infizierte und 250 Menschen in häuslicher Quarantäne waren zu verzeichnen. Durch einen infizierten Lehrer und betroffene Schüler musste die Schule schon früh geschlossen werden. Doch die Lage hat sich entspannt: „Unsere strengen Maßnahmen haben gewirkt“, ist Komor froh. Nun hofft er, dass schon bald weitere gezielte Lockerungen möglich sind.