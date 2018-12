Ehrenamt Toller Zusammenhalt im Ort

Stimpfach / Ralf Mangold

Eine Bürgeraktion macht es möglich, dass der Spielplatz am Talwiesenweg bald in neuem Glanz erstrahlt. „Rund 300 000 Euro wurden dafür veranschlagt. Das war uns viel zu teuer, deshalb mussten wir die Notbremse ziehen“, erinnert sich Stimpfachs Bürgermeister Matthias Strobel.

Das Projekt sollte aber dennoch unbedingt umgesetzt werden und war auch dringend nötig. „Dann machen wir es selber“, lautete das Motto. Schnell einigte man sich darauf, den Spielplatz durch den Bauhof mit Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern zu errichten. So können die Kosten auf rund 200 000 Euro, wenn man die Kosten für die Arbeitszeit der Bauhofmitarbeiter einkalkulieren würde, gedrückt werden. „Über die Hälfte davon sind Fixkosten für die Anschaffung der neuen Spielgeräte“, erklärt der Bürgermeister.

Und Strobel wurde nicht enttäuscht: Zahlreiche Ehrenamtliche haben sich schnell bereit erklärt zu helfen. „Das war nicht das erste Mal, dass unsere Bürgerinnen und Bürger so viel ehrenamtliches Engagement bewiesen haben. Vor fünf Jahren haben wir beim Bau des Spielplatzes in Randenweiler Ähnliches erlebt“, freut sich Strobel über den tollen Zusammenhalt in der Gemeinde.

Mithilfe der Bevölkerung

Die großen Spielgeräte wie Seilbahn, Klettergerüst oder eine Matschanlage wurden kürzlich zusammen mit den Ehrenamtlichen aufgebaut, Vorarbeiten wie Fundamente und Erdbewegungen hatte der Bauhof im Vorfeld erledigt. Dem Aufruf im Gemeindeblatt nach freiwilligen Helfern waren zwölf Personen gefolgt. „Es ist toll, dass sich so viele Menschen ehrenamtlich einbringen.“ Bereits im Vorfeld hatten verschiedene Gruppen und Vereine ihre Hilfe angeboten. Die Wege haben die „Jedermänner“ vom SSV an drei Abenden gepflastert.

Für weitere Aktionen wie dem Aufbau der kleineren Spielgeräte oder beim Anlegen der Grünflächen wird Strobel nun gezielt Personen ansprechen, die sich bereit erklärt haben, den Bauhof zu unterstützen. Im Frühjahr, wenn alles fertig ist, soll der Spielplatz dann mit einem Fest offiziell eröffnet werden.