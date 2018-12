Reihe Todeskeule und singender Schultes

Ralf Snurawa

Sechs Konzerte, sechs Kabarettveranstaltungen, zwei Theatervorführungen, eine Krimilesung und zweimal Varieté: So lassen sich die Winterkulturtage 2019 zusammenfassen. Waren die Veranstaltungen in diesem Jahr geprägt vom zehnjährigen Bestehen der Veranstaltungsreihe, gibt die Eröffnungsgala im kommenden Jahr gleichzeitig den Startschuss zu „40 Jahre Naturpark Schwäbisch-Frän-

­kischer Wald“. Darauf wies Rems-Murr-Landrat Richard Sigel in Murrhardt bei der Vorstellung der Reihe hin.

Eröffnet werden die Winterkulturtage am 25. Januar mit einer Gala in der Gemeindehalle in Kaisersbach. Dort führt ab 20 Uhr der Kabarettist und Musiker Wulf Wager durch ein von Musik, Kabarett und Akrobatik geprägtes Varieté-Programm. Der Liedermacher und Puppenspieler Gunzi Heil ist ebenso zu erleben wie Marie Bitaroczky mit ihrer „Luftnetz“-Nummer oder der Jongleur Fabio Zimmermann.

Hommage an Eva Cassidy

In Oberrot, die Gemeinde ist seit diesem Jahr mit einer Veranstaltung Teil der Winterkulturtage, wartet am 1. März eine Hom­mage an Eva Cassidy mit Jane Walters und Herbert Fessler auf die Besucher. Von Anfang an, seit 2008, ist die Gemeinde Mainhardt dabei. Dort werden in der Wald-

Halle Bildergeschichten von Wilhelm Busch durch Hans Rasch und Klaus Martin am 10. Februar thematisiert. Das Tourneetheater Stuttgart gastiert am 15. März mit Eric Assous‘ „Illusionen einer Ehe“ auf dem Riegenhof.

Einen Vorgeschmack auf Akrobatik gab das Duo Forzarello bei der Vorstellung des Programms: Die Artisten hielten Trompeten auf dem Mund im Gleichgewicht und jonglierten mit „französischen Todeskeulen“. Das Duo ist am 2. Februar in Großhöchberg, das zu Spiegelberg gehört, in einer „Kulturbuckel“-Veranstaltung neben anderen Künstlern zu erleben.

Zum Mikrofon griff in Murrhardt auch der Großerlacher Bürgermeister Christoph Jäger. Zusammen mit dem Gitarristen Sepp Steinkogler trug er ein Lied über das Brücken- statt Mauernbauen vor. Beide Künstler sind am 16. Februar in Althütte zu hören. In Grab findet am 16. März in der dortigen Kirche die zweite Veranstaltung in der Gemeinde Großerlach statt. Dann singen Seedjay Chadet und Bernard A. Brown Jr. Gospels, Spirituals und Soul. Mit von der Partie sind auch der Nyckelharpa-Spieler Thomas Roth und der Drummer Paulee D. Brown.

Lisa Fitz kommt nach Murrhardt

Murrhardts Bürgermeister Armin Mößner wies auf den Kabarettschwerpunkt in seiner Stadt hin: Bei Lisa Fitz geht es am 17. Februar in der Festhalle um „Flüsterwitz“, während Mathias Richling zum Abschluss der Winterkulturtage am 29. März einen Blick auf das Jahr 2084 wagen will.

Im Jahr 2018 haben 2600 Besucher zu den Veranstaltungen gefunden. Auf ähnliche Besucherzahlen hofft man auch bei der kommenden Auflage.

Info Näheres zu den weiteren Veranstaltungen und zum Kartenvorverkauf findet sich auf der Homepage www.winterkulturtage.de.