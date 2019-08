Eine gefährdete Bienenart hält Hohenlohe die Treue, wie ein Leserfoto beweist.

Neugierig hatten mehrere Menschen Rainer Prosi angesprochen, als dieser jüngst mit seiner Kamera in einem Distelacker bei Gammesfeld unterwegs war. Natürlich war der Crailsheimer Wildbienen-Experte auf der Suche nach Insekten. Und er hatte Glück, denn er erwischte Runzelwangige Schmalbienen. Über 100 Arbeiterinnen dieser Art zählte Prosi auf dem Brachacker am Steinbruch. Auf dem Foto ist eine Arbeiterin beim Pollensammeln an der Krausen Distel zu sehen. Die stark gefährdete Art sammelt den Pollen nicht nur in den Haarbürsten der Hinterbeine, sondern auch in den Haarlocken der Bauchunterseite. In Hohenlohe fühlt sich die Art übrigens wohler als im übrigen Land. Eine echte Hohenloherin eben.

Das könnte dich auch interessieren:

Kaufland in Schwäbisch Hall Filiale siedelt Bienenvölker an – Bienenlehrpfad mit Gewinnspiel für Kinder Mit dem Projekt will Kaufland wert auf Regionalität legen. Betreut werden die Bienen von einem Ilshofener.

Blumenfeld in Gaildorf Ein Liegestuhl im Wiesenwunderland Landwirt Tilmann Leidig hat zwischen Gaildorf und Kleinaltdorf ein Blumenfeld angelegt. Dort finden zahlreiche Insekten Nahrung – und Besucher einen Ort der Ruhe.