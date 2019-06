In Leofels feiern die Burgschauspiele am Freitagabend vor großer Zuschauerkulisse eine bejubelte Premiere der Komödie „Stolz und Vorurteil“.

Mit dem neu inszenierten Abendstück wird das Ensemble der Burgschauspiele Leo­fels seinem hohen Anspruch gerecht. Das Stück nach der englischen Romanvorlage von 1813 ist als Bühnenfassung unterhaltsam, die unterschiedlichen Charaktere sind klar erkennbar und die Amateurdarsteller spielen sich trotz der oft sperrigen Ausdrucksweise souverän und textsicher durch die amüsante Handlung. Opulente Kostüme und Perücken verleihen der Aufführung besonderen Glanz. Auch die neue Tribüne hat mit dem ersten Publikumsansturm ihre Bewährungsprobe bestanden.

Was für eine Hypothek, wenn man fünf Töchter hat, aber nach geltendem Recht keine von ihnen das Familienerbe antreten darf. Nach dem Tod des Vaters würde das Landgut an einen männlichen Verwandten, den Cousin der Schwestern, fallen. Also müssen die Mädchen profitabel verheiratet werden, um versorgt zu sein. Männer mit gutem Benehmen und gutem Einkommen sind gesucht.

Freilichtspiele Schwäbisch Hall „Jedermann“-Premiere auf der Treppe: Mitten im Leben vom Tod umgeben Regisseur Christian Doll zeigt Hugo von Hofmannsthals altes Mysterienspiel „Jedermann“ als ein nachdenkliches Stück im modernen Gewand.

Für die umtriebige Mutter der Familie Bennet, dargestellt von Ingeborg Neber, wird die Suche nach geeigneten Schwiegersöhnen zur Lebensaufgabe. Als ein wohlhabender neuer Nachbar auftaucht, gibt sie den Startschuss: „Ein großer, appetitlicher Happen. Mädchen, werft eure Angeln aus!“ Zum Schluss kann sie überschwänglich jubilieren: Nicht nur eine Tochter ist erfolgreich unter die Haube gebracht.

Bis es so weit ist, wird aber intrigiert, gebuhlt und kokettiert. Es gibt Streit, Eifersüchteleien und üble Nachrede. Mussten sich das die jungen Frauen der damaligen Zeit tatsächlich so gefallen lassen? Nur eine widersetzt sich diesem unrühmlichen Spiel, die willensstarke, zweitälteste Tochter Elizabeth. Alicia Kantel wird dieser anspruchsvollen Rolle auch in schwierigen Szenen gerecht. Zum Schluss können die Protagonisten „ihre Vorurteile eingestehen und haben ihren Stolz gewahrt“. Den fünf Töchtern, gespielt von Hannah Köhnlechner, Alicia Kantel, Carla Lührs, Lilia Thimm und Luisa Scheller, stehen vier ganz unterschiedliche, mehr oder weniger begehrenswerte Verehrer gegenüber. Jonathan Messerschmidt, Peter Baumgartner, Micha Laukemann und Marius Ströbel passen wunderbar in die jeweiligen Rollen.

Bildergalerie Burgschauspiele Leofels proben „Stolz und Vorurteil“ Bilderstrecke öffnen

Einen ganz besonderen Part hat Tabea Lechner übernommen. Sie führt als die längst verstorbene Autorin des Romans, Jane Austen, durch die Story. Very british könnte man sagen. Etwas versnobt, manchmal affektiert, aber durchaus charmant löst sie ihre Aufgabe. Die Sprache, die der Adelsgesellschaft vor 200 Jahren nachempfunden ist, klingt oft gestelzt und verlangt mit verschachtelten Sätzen und allerhand englischen Orts- und Personennamen nicht nur den Schauspielern, sondern auch den Zuhörern hohe Konzentration ab. Da ist es bemerkenswert, dass das Ensemble ohne Souffleuse arbeitet und alle Mitwirkenden ihre Texte sicher parat haben.

Freilichtspiele Neues Globe Neues Globe zieht Publikum zu Freilichtspielen Schwäbisch Hall Der Kartenvorverkauf für die neue zweite Spielstätte läuft gut. Der Etat der Festspiele steigt auf mehr als drei Millionen Euro.

Regisseur Jan Käfer weiß jede einzelne Rolle vorteilhaft zur Geltung zu bringen, spielt mit den Möglichkeiten seiner Darstellenden und lässt sich so manchen Gag einfallen. Wenn zum Beispiel Walter Kraft als Vater Bennet mit dem unangenehmen „pompösen Mister de Bourgh“, voluminös verkörpert von Kurt Frank, aneina­ndergerät, schubsen sich die beiden Patriarchen gegenseitig mit den Bäuchen über die Bühne, wobei allerdings zur Erheiterung des Publikums keine Waffengleichheit herrscht.

Die breit gefächerte Handlung erfordert noch etliche weitere Figuren, deren Darsteller ebenfalls mit bravouröser Leistung zum positiven Gesamteindruck des Ensembles beitragen. Zu ihnen gehören Désirée Fischer, Camilla Flock, Cesarina Frank, Gudrun Kraft, Rose Frank, Amelie Ziegler, Wolfgang Utner, Manju Bramhacharya, Alexander Schuch und Edmund Belle.

Auch hinter den Kulissen agiert ein starkes Team. Stellvertretend für die unentbehrlichen Beiträge in der Maske, der Technik, bei der Musik und beim Aufbau sei das Lichtdesign von Gerd Bauer genannt und das Bühnenbild, das Gaby Rühling künstlerisch gestaltet hat. Das Publikum war von der dargebotenen Gesamtleistung begeistert und sparte nicht mit Applaus.

Info Karten können online bestellt werden unter www.burgschauspiele.de.

Das könnte dich auch interessieren:

Schlange in Wallhausen 58-Jähriger findet Königspython in Treppenhaus Ein Wallhausener hat am Dienstag in seinem Treppenhaus unerwartete Bekanntschaft mit einer Königspython gemacht.

Jungle Beat Nachfolger Crailsheim „Die letzte Liane“: Dieses kleine Festival ersetzt das Jungle Beat Im Jahr 2018 hieß es: Das Jungle-Beat-Festival ist Geschichte. Jetzt gibt es einen Nachfolger, der kleiner ausfällt.