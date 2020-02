Ihre königlich-närrische Hoheit Jamie-Lee I. ist angetan vom schmucken Prinzgemahl an ihrer Seite. Kai I., reimt die frischgebackene Faschingsprinzessin, sei hier nicht ganz unbekannt: „Seit seiner Geburt vor 30 Jahren lebt er im schönen Hohenloher Land. Für Hohenlohe Trends ist er täglich on Tour, und spielt seit 15 Jahren bei den Theater-Gribbl in Roud mit Bravur“.

Heute ist Kai Müller noch mit königsblauem, samtenem Cape, mit Fake-Hermelin am Kragen und ebenso unechten Klunkern an der Krone Teil des Gerabronner Hofstaats, mithin ein Herzstück des Faschingsumzugs. Morgen aber, spätestens nach der offiziellen Abdankung, konzentriert er sich wieder ganz auf ein Projekt, dem er sich in der Tat seit 15 Jahren widmet, der Theatergruppe in Rot am See.

Die Theater-Gribbl leben ihre Spielfreude aus

Nach dem „Supergau im TV“, letzte Inszenierung mit Regisseur Gerhard Kolb, wird heuer erstmals komplett in Eigenregie ein Stück einstudiert und aufgeführt: Es ist eine ganz junge, gutgelaunte Truppe, die sich hier ihren Platz sucht. Dass es eine Zeit gab, in der die Menschen ihre eigene Unterhaltung gestalten mussten oder eben gar nicht unterhalten wurden, ist kaum noch vorstellbar, und es ist schon eine enorme Herausforderung, sich gegen ungezählte Streaming-Portale behaupten zu müssen. Die Theater-Gribbl – die Ähnlichkeit mit Muswiesen-Gribbl ist weder zufällig noch unbeabsichtigt – stellen sich dem mit dem unbekümmerten Charme einer neuen Generation, die niemandem etwas beweisen muss und schlicht ihre Spielfreude auslebt.

Kai Müller hat wie immer bis zur Muswiese passende Stücke organisiert, von denen dann zwei, drei in die engere Wahl kamen. Irgend etwas Schwarzhumoriges aus einem Bestattungsinstitut hat überzeugt, aber da war vor allem in Sachen Kulissenbau die Ähnlichkeit mit dem Stück „Heiler von Roud“ zu groß. „In ein paar Jahren dann“, freut sich Müller auf den Bestatter. Die Wahl fiel stattdessen auf „Es kommt wie es kommt“: Hugo, ein in Sachen Lebenserfolg Benachteiligter, der bei der Mama lebt, will mit seinem Kumpel Helmut und ein paar anderen Hausbewohnern einen hochdotierten Theaterwettbewerb gewinnen.

Bei den Proben und Aufführungen entsteht Wohnzimmeratmosphäre

Meist steht für Kai Müller schnell fest, wem welche Rolle auf den Leib geschrieben ist. Beim gemeinsamen Lesen eines Stückes ab Dezember, spätestens aber beim Probenbeginn im Januar zeigt sich dann, wenn doch noch umbesetzt werden muss – weil jemandem ein Akzent nicht liegt, oder weil ein Paar auch auf der Bühne das beste Pärchen abgibt. Überhaupt Abweichungen vom Skript – davon leben die Theater-Gribbl. Jede noch so abwegige Idee wird zumindest in Gedanken durchgespielt, denn daraus entwickeln sich oft die besten Gags und Dialoge.

Die kleine Proben- und Aufführungsfläche im TV-Vereinsheim wird zum größten Gewinn, wenn eine Wohnzimmer-Atmosphäre entsteht und die Zuschauer einbezogen werden können – etwa wenn sie sich unversehens und zur Gaudi aller als Polizisten und Rettungssanitäter auf der Bühne wiederfinden, weil es an Statisten fehlt. Der Autor eines Stücks, der in der ersten Reihe saß, hat der Gruppe mal bescheinigt, er habe sich bei einer Inszenierung noch nie so wohl gefühlt. Ansonsten wird einfach improvisiert, in Sachen Platznot etwa mit einem Backstage-Zelt samt Cocktailbar. Das Ganze soll schließlich Spaß machen.

Kai Müller, der die Bühne liebt, spielt heuer den Helmut, Theaterspieler wider Willen, ausgerechnet. Vielleicht keine so glanzvolle Rolle wie die des Prinzen, den er heute verkörpert, mindestens so unterhaltsam aber allemal.