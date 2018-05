Wallhausen Teure Pflege: Gemeinderat diskutiert über Pflanzen am Straßenrand

Wallhausen / Sebastian Unbehauen

Dass Geld nicht auf Bäumen wächst, ist ja weithin bekannt. Dass die Pflege von Bäumchen einiges an Geld verschlingen kann, wissen jetzt die Wallhausener Gemeinderäte. Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt sind weitgehend erledigt, demnächst werden noch die Markierungen angebracht. Derweil wächst am Straßenrand schon einiges an sogenanntem „Begleitgrün“ vor sich hin – also etwa kleine Bäume, Sträucher und Büsche, die die Firma Stapf gepflanzt hat. Bis diese Vegetation freilich fest verwurzelt ist und nicht mehr so leicht eingeht, muss sie gehegt, gepflegt, gegossen werden.

Der Bauhof sei dazu zeitlich nicht in der Lage, sagte Bürgermeisterin Rita Behr-Martin in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Sie empfahl deshalb, die Pflege in den ersten beiden Jahren an die Firma Stapf zu vergeben. Kostenpunkt: rund 24 000 Euro. „Das ist nicht billig“, gab Behr-Martin zu, „aber Handarbeit ist halt einfach nicht mehr billig heutzutage.“

Durchs Gremium schien angesichts der Kosten – und vor dem Hintergrund des chronisch klammen Gemeindekässchens – ein kollektives Seufzen zu gehen. Günter Kellermann wollte den Preis für die Pflege gerne ins Verhältnis zum Anschaffungspreis der Pflanzen setzen, die Bürgermeisterin konnte da aber keine Zahlen nennen. Und Ute Beck regte an, ein Vergleichsangebot einzuholen. Michael Schewen brachte ins Spiel, per Gemeindeblatt nach Bürgern zu suchen, die sich an der Pflege beteiligen. „Wenn Sie sich bereit erklären, mit der Gießkanne hinzugehen, mache ich auch mit“, sagte Behr-Martin da mit einer Prise Sarkasmus.

Die Bürgermeisterin plädierte vehement dafür, die pflanzende Firma nun auch zur pflegenden Firma zu machen – schließlich habe diese ein ganz anderes Interesse daran, die Pflanzen durchzubringen als eine Fremdfirma, und übernehme bei Problemen eher die Gewährleistung. Außerdem sagte Behr-Martin: „Ich bin überzeugt, dass wir es nicht günstiger kriegen.“

Unterstützung erhielt sie von Irmgard Brenner. „Der Preis erschreckt mich gar nicht“, sagte sie. „Ich zahle für meinen kleinen Garten auch gleich 500 Euro, wenn ich mal den Gärtner hole.“ Tina Hofmann-Meyer äußerte derweil die Befürchtung, ein anderer Gärtner lasse das Grün im Zweifel vertrocknen und schiebe es auf die Qualität der Pflanzen.

Ein Vertagungsantrag fand im Gremium keine Mehrheit, nur fünf Räte votierten dafür. Letztlich stimmte der Gemeinderat für die vorgeschlagene Vergabe.