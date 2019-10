Am Montag der Bächlinger Kirchweih macht sich der Langenburger Gemeinderat, verstärkt durch den Werksausschuss und den Bächlinger Ortschaftsrat, auf den Weg durch das Stadtgebiet, um Baustellen, Projekte und Betriebe in Augenschein zu nehmen. Wie lange dies schon der Brauch ist, weiß keiner der Beteiligten so recht – mit Sicherheit sind es Jahrzehnte.

In diesem Jahr zeigte sich erneut, dass weder der Stadtverwaltung noch dem Gemeinderat in den nächsten Jahren die Arbeit ausgehen wird – größere Investitionen stehen an.

Leichenhalle auf Langenburger Friedhof marode

Ein kommendes Projekt wurde schon am Morgen bei der ersten Station deutlich, am Langenburger Friedhof. Dort erläuterte Bauhofleiter Ralf Gruber erst die neuen, kreisförmigen Rasengrabfelder, um dann den desolaten Zustand der 71 Jahre alten, rissigen Leichenhalle zu demonstrieren, in der es nicht einmal einen Raum gibt, in dem der Bestatter einen Verstorbenen waschen kann – abgesehen davon, dass es im Winter kein fließendes Wasser gibt. Nach Grubers Meinung sind die Mängel nur durch einen Neubau zu beheben.

Ein Sanierungsfall ist auch das Freibad, dessen Schwachstellen Schwimmmeister Arnd Bezold den Stadträten erläuterte. Probleme bereiten hier das Kinderplanschbecken, das für 380.000 Euro erneuert werden müsste, und das Schwimmbecken. Das Becken müsste mit einer neuen Folie ausgekleidet werden, die Wasserrohre, mit denen das Becken gespeist wird, müssten ausgetauscht werden – Kostenpunkt zusammen: 560.000 Euro. Noch keine Schätzung gibt es zu den Kosten, die durch die Erneuerung der Freibad-Technik auf die Stadt zukommen. Bei allem Stirnrunzeln, das solche Aussagen bei den Stadträten hervorriefen, waren sie sich doch einig, dass das Freibad erhalten werden soll.

In Bächlingen wartete Feuerwehrkommandant Eberhard Krebs vor dem nächsten Sanierungskandidaten auf die Stadträte: Das Feuerwehrmagazin im Jagsttal muss in den nächsten Jahren erweitert werden, denn ein größeres Löschfahrzeug muss darin Platz finden. Außerdem sollen unter anderem getrennte Umkleideräume für Männer und Frauen geschaffen werden. Architekt und Stadtrat Moritz Fritz, der einen Entwurf ausgearbeitet hat, schätzt die Kosten auf 600.000 bis 700.000 Euro.

Weniger dringend erscheint den Stadträten die Erneuerung der Brücke über den Kirschenbergweg neben der Nesselbacher Steige, die beim Unwetter von 2016 gelitten hat. Nur im Vorübergehen warfen sie einen Blick auf die marode Falkenhofsteige zwischen Unterregenbach und Laßbach.

Eine Baustelle von gestern begutachtete der Gemeinderat am Ziegelbach in Bächlingen, der das Dorf beim Unwetter von 2016 geflutet hatte. Dort erläuterten Matthias Schelbert vom Planungsbüro CDM Smith die inzwischen abgeschlossenen Bauarbeiten, bei denen zwei Geröllfänge und zwei Abstürze in den Bachlauf eingebaut wurden, um das Dorf vor künftigen Fluten zu schützen. 763.000 Euro haben die Arbeiten gekostet, zu 80 Prozent mit Zuschüssen finanziert.

Nesselbacher Baugebiet Obere Krautgärten

In Nesselbach hat sich der Gemeinderat vom Stand der Arbeiten im Baugebiet „Obere Krautgärten“ überzeugt. Dort wurde die Erschließung von den vier Bauherren selbst finanziert; die Stadt übernimmt die Anlagen später und bezahlt sie bis auf den üblichen Eigenanteil von fünf Prozent. In Unterregenbach schließlich erläuterte Hans-Jörg Wilhelm dem Gemeinderat seine Idee, wie die archäologischen Forschungen um die Krypta wiederbelebt werden könnten. Unter anderem hofft er auf eine DNA-Untersuchung von Knochen, mit der festgestellt werden soll, ob drei in Unterregenbach bestattete Menschen mit Karl dem Großen verwandt waren.

In der Sitzung nach dem Umgang hat der Gemeinderat einem Bauvorhaben der Firma Grosseibl zugestimmt, die er am Morgen besucht hatte. Das Unternehmen plant den Bau einer weiteren Fertigungshalle. Zu diesem Zweck wird der Bebauungsplan geändert, dessen Entwurf soll in Kürze öffentlich ausgelegt werden.

Ebenfalls zugestimmt hat der Gemeinderat der Erweiterung des Solarparks am Suhlweg, einer weiteren Station des Markungsumgangs. Dort will der Betreiber, Reiner Otterbach aus Nesselbach, zusätzlich vier Reihen von stationären Solarmodulen installieren, die durchschnittlich 560.000 Kilowattstunden pro Jahr liefern sollen.

