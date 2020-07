Viele Berufspendler sind genervt, doch zahlreiche Anwohner atmen auf. In Michelfelds Ortsdurchfahrt gilt seit dieser Woche Tempo 30. Veikko Schoch von der Straßenmeisterei in Sulzdorf brachte am Mittwoch eines der letzten neuen Schilder an. Gemeindeverwaltung und Gemeinderat hatten sich seit Jahren für eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h stark gemacht. Die Ergebnisse eines Lärmaktionsplans zeigten, dass auf der B 14 in Michelfeld besonders starker Verkehrslärm herrscht.