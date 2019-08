Themen in diesem Artikel Unwetter

Ein Unwetter hat den Freitag beim Taubertal-Festival jäh abgebrochen. Hier erfährst du, was dir am Samstag blüht.

Am Freitag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) schon am Nachmittag eine Unwetterwarnung herausgegeben. Die hat sich im schlimmsten Maße bewahrheitet. Am Samstag um 9:40 ist die Warnungskarte für den größten Teils Süddeutschlands grün. Das bedeutet: Keine Warnungen.

Doch das heißt noch nicht gleich, das heute den ganzen Tag die Sonne scheint. Für den nördlichen Teils Franken sagt der DWD am Abend viel Wind voraus. Gewittern und regnen soll es allerdings nur im Süden Bayerns.

Die Temperatur und Sonnen-Vorhersage sieht jedoch gut aus, zumindest dann, wenn die Konzerte laufen. Laut der Vorhersage von Wetter.com bleibt der Morgen wolkkenverhangen, über den Tag klart es auf und am Abend. Am Mittag werde es demnach wolkig und windig bei 25 Grad Celsius. Am Abend wird der Himmel klar bei 23 Grad Celsius. In der Nacht ziehen wieder ein paar Wolken auf.

Nicht ganz so rosig sieht die Vorhersage bei proplanta aus, einem Informationsportal für Landwirte. Laut der dortigen Vorhersage klart der Himmel den ganzen Tag nicht vollständig auf. Das Niederschlagsrisiko am Nachmittag sei demnach 40 Prozent, wird aber zur Nacht hin wieder kleine.

