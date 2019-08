Richtig gutes Festivalwetter gab es am Samstag auf dem Taubertal. Aber was könnt ihr für Nothing But Thieves, Bosse und die Toten Hosen erwarten? Hier erfahrt ihr, wie es am Sonntag wird.

Das Wetter am Samstag hat gehalten! War am Freitag noch das Festival unterbrochen worden, wegen einer Unwetterwarnung, die Hagel voraussagte, konnten die Donots, Von Wegen Lisbeth, Madsen und Fanta 4 das Publikum begeistern.

Taubertal 2019 Festivalbesucher auf der Flucht: Große Herzen und offene Türen am Taubertalweg Als die Veranstalter das Festival-Gelände evakuieren, suchen viele Gäste ein Dach über dem Kopf. Im Taubertalweg finden sie das – und geben etwas zurück.

Am Sonntag können die Taubertal-Gänger auf heiteres Wetter wegen warmer Luft aus dem Süden Bayerns hoffen. So die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad Celsius sollen demnach herrschen.

Taubertal 2019 Liveticker Madsen heizt die Hauptbühne ein – Fanta 4 als Abschluss Was für ein Auftakt zum Taubertal 2019: Wegen eines Unwetters mussten die Veranstalter am Freitagabend erstmals das Gelände räumen. Es gab Verletzte und zerstörte Zelte. Wie es am Samstag weitergeht, erfährst du hier.

Das Niederschlagsrisiko ist laut proplanta, einer Plattform für Landwirte, tagsüber bei 5 Prozent, steigt aber gegen Nacht hin. Wenn die Toten Hosen spielen steigt demnach die Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent um 18 Uhr auf 80 Prozent (um 21 Uhr). Dann kühlt es voraussichtlich auch auf 13 Grad Celsius ab. Zieht also lange Hosen an, wenn ihr zu den Toten Hosen geht!

