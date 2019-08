Themen in diesem Artikel Unwetter

Nachdem wegen Unwetter einige Bands beim Taubertal-Festival nicht spielen konnten, zeigen sich die Macher des Open Airs kulant. Tagesticket-Besitzer werden entschädigt.

So etwas hatte es in der Geschichte des Taubertal-Festivals noch nie gegeben: Um kurz nach 21 Uhr am Freitagabend schlug vorfreudiges Warten auf die Hauptbands des Abends – „Bullet for my Valentine“ und „The Offspring“ – in konzentrierte Anspannung um. Ein schweres Unwetter ziehe auf, schallte es aus den Lautsprechern, das Gelände werde sofort evakuiert. Auch die Zeltplätze wurden geräumt. Und tatsächlich: Nicht viel später begann es wie aus Eimern zu schütten. Die musikalische Restnacht fiel ins Wasser, ansonsten lief alles glimpflich ab. Nur ein paar leichte Verletzungen gab es, der angekündigte Hagel blieb aus, das Publikum verhielt sich vorbildlich, das Sicherheitskonzept hatte gegriffen.

Übrig blieb die Frage, ob es eine Entschädigung geben würde. Schließlich hatte mancher Fan ein Tagesticket für Freitag gekauft, um eben jene Bands zu hören, die dann unverrichteter Dinge weiterreisten. Jetzt haben die Festival-Organisatoren bekannt gegeben, dass Musikfans mit Tagesticket aus Kulanz etwa 70 Prozent des Kaufpreises zurückerstattet bekommen. Gäste mit Drei-Tages-Ticket, das im offiziellen Shop des Open Airs erstanden wurde, bekommen einen Gutschein in Höhe von etwa 15 Euro fürs nächste Festival-Ticket.

Taubertal 2019 Liveticker Die Toten Hosen rocken das Taubertal-Festival bis zum Ende Das Taubertal-Festival 2019 ist zu Ende! Es war wie kein anderes zuvor: Erstmals in der über 20-jährigen Geschichte wurde das Gelände evakuiert - und die Camper waren ungeheuer artig! Am Sonntag setzten die Toten Hosen dem Festival die Krone auf.

Derweil hat – wegen der Turbulenzen rund um das Unwetter und seine Folgen – am Mittwochabend leicht verspätet der Vorverkauf für das Taubertal-Festival 2020 (6. bis 9. August) begonnen. Wer dann auf der Bühne steht, ist noch nicht bekannt. Die Latte liegt hoch angesichts der Auftritte von Hochkarätern wie den „Toten Hosen“ und den „Fantastischen Vier“ in diesem Jahr. Und: Die Erwartungen sind nicht zuletzt deshalb groß, weil ein Jubiläum ansteht. 1996 begann die Geschichte des Taubertals, nächstes Jahr steht die 25. Auflage an. Die ersten Bands sind gebucht – und gutes Wetter ist hoffentlich bestellt.

