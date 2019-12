Der Kieler Tatort-Kommissar Klaus Borowski zähle zu den beliebtesten der berühmten Krimi-Reihe in der ARD. Gespielt wird er von Axel Milberg, der in Kiel geboren wurde und in der Serie seit dem Jahr 2003 ermittelt. Anfang 2020 kommt der Schauspieler nach Künzelsau und erzählt von seinem Werdegang.

Das geht aus einer Pressemitteilung der Firma Würth hervor. Am 13. Januar um 20 Uhr spricht er beim „Treffpunkt Forum“ im Carmen-Würth-Forum mit der Moderatorin Bernadette Schoog. Die Veranstaltung ist ausgebucht.

Milberg habe vor der Schauspielerei als Stadtführer, Paketsortierer und Fernfahrer gearbeitet. Bei der Veranstaltung gehe es um prägende Erlebnisse, wichtige Ideen und seine Motivation.