Als das Summer Breeze 2020 in Dinkelsbühl im Mai aufgrund des Verbots von Großveranstaltungen innerhalb der Corona-Verordnung offiziell abgesagt wurde , hatten die Veranstalter, damit Festivalgänger diesen Sommer nicht ganz auf Metal-Atmosphäre verzichten müssen. Wie diese genau aussehen sollen, steht jetzt fest: Statt in einer Menschenmenge können Fans vom 7. bis 9. AugustLiveauftritte von über 35 ausgewählten Metal-Bands sowie Interviews und weitere Inhalte von zu Hause aus verfolgen.

Dafür haben sich die Organisatoren des Summer Breeze mit den Teams von zwölf weiteren unabhängigen Metal-Festivals aus Europa zusammengeschlossen - zur. Zu den Kooperationspartern zählen unter anderem ARTmania in Rumänien, Bloodstock in Großbritannien, Leyendas Del Rock in Spanien oder auch Party.San in Deutschland. Ihr gemeinsames Ziel: trotz der ereignisarmen Sommermonateheraufbeschwören - und nebenbei dem unabhängigen Festivalsektor etwas finanzielle Erleichterung verschaffen. Um sich einen digitalen „Full Festival Pass“ zu besorgen, müssen die Fans daher passenderweisebezahlen, haben dafür dann aber vollen Zugriff auf die digitalen (Live-)Inhalte.