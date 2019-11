20 Minuten weniger Fahrtdauer nach Stuttgart – vor allem Pendler in Hohenlohe dürften da aufhorchen. Diese Reiseverkürzung versprechen die Planer des Bauprojekts Stuttgart 21. Mittlerweile haben sich die Kosten für den Bau des unterirdischen Bahnhofs in Stuttgart und einige Strecken drum herum verdreifacht. „Rausgeschmissenes Geld!“, schreien da viele – andere halten es für eine wertvolle Investition in die Zukunft. Was denkst du?

