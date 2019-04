In Fichtenberg schlägt die Stunde der Neulinge: Von den amtierenden Gemeinderäten treten nur sieben erneut an. Zwölf Sitze sind zu vergeben.

Es wird zwar weiterhin die bisherigen beiden Listen, aber auch etliche neue Gesichter geben im nächsten Fichtenberger Gemeinderat. Von der Unabhängigen Wählervereinigung bewerben sich lediglich die altgedienten Gemeinderäte Jörg Weckler, Mathias Munz und Klaus Wohlfarth erneut um einen der zwölf Sitze; Michael Busse und Waltraut Wiegand kandidieren nicht mehr. Bei der Demokratischen Wählervereinigung treten Ulrich Braxmaier, Wolfgang Fritz, Bianca Weiss, Horst Kleinknecht und Jochen Kühnle erneut an; Stephan Widmann und Mario Rieger hören auf. Gleichwohl wird’s spannend: Die UWV hat 14 Kandidaten aufgestellt, die DWV schickt sogar 15 Bewerber ins Rennen. Mit Timo Tschampa tritt für die UWV auch ein früherer Gemeinderat wieder an. Der Wahlausschuss hat die Vorschläge am 2. April geprüft.

Gemeinderatswahl in Fichtenau „Wir müssen unseren Bürgern was bieten“ Da Fichtenau die unechte Teilortswahl abgeschafft hat, wird der neue Gemeinderat erheblich schlanker: 14 statt 20 Sitze.

Der Unterschied zwischen den Listen schlägt sich im Gemeinderatsalltag zwar kaum nieder, kann aber durchaus spürbar werden, wenn’s um die großen Fragen der Gemeindeentwicklung geht. Eines der wichtigsten Themen, mit denen sich der Gemeinderat in den nächsten Jahren befassen muss, wird die Wohnbausituation sein.

Das könnte dich auch interessieren:

Kommunalwahl in Vellberg Wahlforum zur Gemeinderatswahl in Vellberg Kandidaten der Liste „Wir für Vellberg“ sprechen in der Stadthalle Talheim über wichtige Investitionen für die kommenden Jahre. Zentral sind die Themen Kinderbetreuung und Pflege der Infrastruktur.

Gemeinderatswahl in Satteldorf Drei Listen für eine blühende Gemeinde Die Satteldorfer Kandidaten versuchen, das brisante Thema Steinbruch in Bölgental aus dem Wahlkampf herauszuhalten.