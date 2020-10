Ab etwa 10.30 Uhr fehlte in teilen Obersontheims und Bühlertanns sowie in Frankenhardt der Strom. Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr haben Techniker des Netzbetreibers die Haushalte an andere Netze im System angeschlossen.

Ein Defekt eines Erdkabels zwischen Galgenberg und Eierbach (Bühlertann) ist offenbar der Grund für den Stromausfall, teilte Jörg Busse, Pressesprecher von NetzeBW, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. In den kommenden Stunden werden demnach Techniker mit einem Kabelmesswagen die defekte Stelle suchen, das Kabel ausgraben und reparieren.