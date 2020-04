Bei Baumfällarbeiten wurde am Donnerstag um 10.27 Uhr die Freileitung zwischen der Pappenfabrik Kurz in Tullau und der Trafostation Wilhelmsglück beschädigt. Dadurch kam es zum Stromausfall. „Durch den hohen Grad an Netzautomatisierung konnte der Fehler innerhalb von Minuten lokalisiert werden“, sagt Peter Breuning, Abteilungsleiter Netzleittechnik der Stadtwerke. „Der Netzabschnitt wurde durch die Schaltingenieure in der Verbundleitwarte der Stadtwerke über Fernwirktechnik abgeschaltet. Schrittweise wurde dann die Netzversorgung wieder aufgebaut, die letzten Abnehmer wurden um 11.19 Uhr wieder versorgt.“