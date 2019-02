Kommunalpolitik Strobel verzichtet für Gemeinderätin

Stimpfach / rama

Schon im Vorfeld der Gemeinderatssitzung wurde heftigst diskutiert. In Punkt 2 der Tagesordnung hatte Stimpfachs Bürgermeister in einem Nebensatz erwähnt, dass er dem Gemeinderatsausschuss vorsitzen wolle, weil er nicht mehr für einen Sitz im Kreistag kandidieren werde.

Zehn Jahre lang war er im Kreisrat, unter anderem im Finanzausschuss. „Ich hätte gern nochmal kandidiert“, zog er nun die Konsequenzen aus einem intensiven Vorgespräch mit Gemeinderätin Isabell Rathgeb, die sich auf jeden Fall um einen Sitz im Kreistag bewerben will. „Ich ziehe meine Kandidatur zurück, damit es für Stimpfach womöglicher wieder zu einem Sitz reicht.“ Bei vorherigen Wahlen sei es so gewesen, dass sich mehrere Kandidaten gegenseitig die Stimmen abgenommen hätten und so keiner aus Stimpfach in den Kreistag gekommen sei. Deshalb kam man vor zehn Jahren zu dem Entschluss, die Zahl der Kandidaten zu reduzieren. Die Entscheidung war erfolgreich.

Von CDU-Fraktion angesprochen

„Ich wurde von der CDU-Fraktion angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, für den Kreistag zu kandidieren“, erklärt Isabell Rathgeb, die sich intensiv für mehr Frauen in der Politik einsetzt. Sie ist der Meinung, dass auch mehrere Kandidaten aus Stimpfach eine realistische Chance gehabt hätten, in den Kreistag einzuziehen. „Es entscheiden die Wählerinnen und Wähler, wem sie ihre Stimme geben. Rein rechnerisch wären bei sieben Stimmen in unserem Wahlbezirk je drei Stimmen für beide Kandidaten möglich gewesen.“

Im Vorfeld habe sie offen mit dem Bürgermeister über das Thema gesprochen. „Ich freue mich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit für unsere Gemeinde.“ Nun hofft sie, obwohl ihr der Bekanntheitsbonus eines Bürgermeisters fehlt, in den Kreistag gewählt zu werden.