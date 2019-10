Bei der Feuerwehr in Blaufelden ist offenbar Feuer unter dem Dach: Ein schon seit längerer Zeit schwelender Konflikt führte jetzt zum Rücktritt von Thorsten Hachtel von seinem Posten als zweiter Stellvertreter des Kommandanten Rolf Kastler.

In einem Schreiben an das Rathaus ersuchte Thorsten Hachtel um „schnellstmögliche Entlassung“ aus seinem Amt bei der Feuerwehr, das er seit seiner Wahl im Februar 2018 innehatte.

Als Gründe führt Hachtel „persönliche und fachliche Differenzen“ sowie ein „zerstörtes Vertrauensverhältnis“ zum Kommandanten Rolf Kastler an, was ihm eine „weitere Zusammenarbeit in der Funktion als abteilungsübergreifende Führungskraft“ unmöglich mache. Der Feuerwehr Blaufelden bleibe er aber als Mitglied erhalten. Wie Thorsten Hachtel weiter schrieb, sei er „zu einem späteren Zeitpunkt unter anderen Rahmenbedingungen“ wieder bereit, Führungsverantwortung bei der Feuerwehr zu übernehmen.

Der Gemeinderat gab dem Gesuch ohne weitere Debatte einstimmig statt. Sowohl Thorsten Hachtel als auch Rolf Kastler wollten auf HT-Anfrage keine Stellungnahme zu den näheren Hintergründen für den Disput zwischen den beiden Feuerwehrmännern abgeben.

