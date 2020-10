Für Crailsheim hat die Gewerkschaft am Mittwoch zudem im Zeitraum von 7 bis 11 Uhr zwei Demonstrationen angemeldet. So wird es ab 8.30 Uhr am Baubetriebshof und Krankenhaus Startkundgebungen geben, gefolgt von Demozügen zum Rathausplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfindet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird es zwar keine Straßensperrungen geben, Autofahrer müssen sich während dieser Zeit dennoch auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

denkbar, sollte die dritte Verhandlungsrunde am 22. und 23. Oktober erneut kein Ergebnis bringen. Weitere Kundgebungen im Kreis Hall hat Verdi laut Mitteilung aktuell nicht geplant, hält diese aber für, sollte die dritte Verhandlungsrunde am 22. und 23. Oktober erneut kein Ergebnis bringen.

