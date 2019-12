Die Süwag Energie AG bietet ab sofort ergänzend zu den bisherigen Mängelmeldungsmöglichkeiten der Stadt Murrhardt ein webbasiertes Störungsportal zur Meldung ausgefallener Lichtpunkte. Mit diesem neuen Meldeweg möchte die Süwag Energie AG in Zusammenarbeit mit den Kommunen den Bürgern die Möglichkeit geben, defekte Straßenlampen direkt der Syna GmbH als zuständigem Betriebsführer zu melden und somit auf kurzem Weg die Reparatur in die Wege zu leiten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Murrhardt. Ausgefallene Leuchten können einfach online über das Störungs-Portal der Syna gemeldet werden: entweder direkt über die Syna-Internetseite www.syna.de/Corp/stoerung-melden oder über den eigenen Web-Browser unter www.planauskunft.syna.de/stoerungsmeldung.

Auch mit einer App können Störungen gemeldet werden

Die kostenlose Süwag-App „Meine Süwag“ bietet neben vielen weiteren Anwendungsmöglichkeiten ebenfalls von mobilen Endgeräten die Möglichkeit, eine Störung in der Straßenbeleuchtung zu melden. Die App ist je nach Gerät über die gängigen App-­Stores erhältlich.

Wähle diese Nummer im Notfall

Zudem stehen als weitere Kommunikationsmöglichkeiten folgende Meldewege zur Verfügung: Man kann eine E-Mail an tma@syna.de schreiben oder unter Telefon 0 71 44 / 26 63 00 anrufen. Sollte von der defekten Straßenbeleuchtung eine akute Gefahr ausgehen, kann die Syna GmbH auch jederzeit unter der Störungshotline 08 00 / 7 96 27 87 erreicht werden.