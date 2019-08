Die Bauarbeiten an der K2665, der K2640 und der L1066 bei Oberspeltach sind abgeschlossen.

Die Kreisstraße 2665 von Oberspeltach bis zur Abzweigung L 1066, die K 2640 und die Landesstraße L 1066 zwischen diesen beiden Kreisstraßen wurden von Juli bis August saniert. Die Sanierung der L 1066 geht zurück auf eine Zusage von Referatsleiter Heiko Engelhard vom Regierungspräsidium Stuttgart bei der Einweihung der Ortsdurchfahrt in Gründelhardt im letzten Jahr. Bürgermeister Jörg Schmidt dankte Landrat Gerhard Bauer, dass die Sanierung der Straßen zusammen mit dem Land realisiert werden konnte.

Die Fahrbahn der K 2665 wurde auf rund 1750 Metern Länge mit einer neuen Asphaltbetondeckschicht versehen. Zudem wurden Schadstellen beseitigt. Die Fahrbahn wurde in den Kurvenbereichen verbreitert. Die L 1066 wurde zwischen den Abzweigen zur K 2665 und K 2640 auf etwa 270 Metern Länge mit einem neuen Deckenbelag saniert. Die Busbuchten an der L 1066 wurden behindertengerecht ausgebaut. Schadstellen an der Asphaltdeckschicht auf der K 2640 wurden repariert.

Die Bauarbeiten führte die Firma Thannhauser aus Fremdingen aus. Für die Sanierung sind Haushaltsmittel in Höhe von 260.000 Euro veranschlagt worden.

